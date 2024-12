Un potente sismo derriba edificios en Vanuatu, un testigo reporta cadáveres en la calle

Un fuerte terremoto sacudió este martes el pequeño país insular de Vanuatu, donde destruyó edificios en la capital Port Vila, incluyendo uno que alberga embajadas, y un testigo aseguró a la AFP que observó cadáveres tendidos en la calle.

El temblor de magnitud 7,3 se registró a las 12H47 (01H47 GMT) a 57 kilómetros de profundidad a una distancia de 30 kilómetros de la costa de Efate, la isla principal de Vanuatu, dijo el servicio geológico de Estados Unidos.

Poco después se sintió una réplica de magnitud 5,5, seguida de una cadena de temblores menores que estremecieron el archipiélago de 320.000 habitantes.

El edificio donde estaban las embajadas de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda se derrumbó, según imágenes de AFPTV.

Los funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y Francia están a salvo, indicaron ambos países, y la misión estadounidense cerró su sede hasta nuevo aviso. Francia dijo que su misión fue «destruida».

«Hay gente en los edificios de la ciudad. Había cadáveres allí cuando pasé», aseguró a la AFP el residente Michael Thompson en una conversación por teléfono satelital, después de publicar en redes sociales imágenes de la destrucción.

Además, un desprendimiento de tierra sepultó un autobús, dijo Thompson, evocando la posibilidad de más víctimas.

Dijo que el sismo también derribó al menos dos puentes y otro edificio.

Videos publicados por Thompson y verificados por la AFP muestran a los equipos de rescate trabajando en un edificio cuya pared se derrumbó encima de coches y furgonetas aparcadas.

– «Ya no existe» –

El piso de entrada del edificio diplomático «ya no existe», aseguró este empresario del turismo de aventuras en Vanuatu.

«Quedó completamente plano», afirmó. «Si había alguien allí en el momento, no quedó nada», dijo Thompson.

Algunas personas heridas fueron trasladadas en camiones a un hospital de Port Vila, donde otras yacían en camillas o se sentaban en sillas de plástico con los brazos y cabezas vendadas, según imágenes de la televisión pública VBTC.

El sismo cortó la mayor parte de las redes de telefonía móvil de la isla del Pacífico, según Thompson.

Poco después del sismo, el Centro de Avisos de Tsunami del Pacífico emitió una alerta por la posibilidad de olas de hasta un metro en la costa de Vanuatu, pero la levantó poco después.

Los terremotos son habituales en este archipiélago de baja altura con unos 320.000 habitantes. El país se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica.

Vanuatu es uno de los países más expuestos a desastres naturales como terremotos, tormentas, inundaciones o tsunamis, según el informe World Risk Report.