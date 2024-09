Un estadounidense es acusado en Rusia de ser un mercenario al servicio de Ucrania

Un estadounidense de 72 años fue presentado ante un tribunal de Moscú este viernes, acusado de ser un mercenario al servicio de Ucrania, informó la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

El hombre fue identificado como Stefan Hubbard, del Estado de Michigan.

La agencia no dijo cuándo ni dónde fue detenido, pero indicó que Hubbard vivía en Ucrania desde 2014.

Según Ria Novosti, la corte decidió manter al acusado en detención hasta el 25 de marzo de 2025. Se prevé una nueva audiencia el 3 de octubre.

La agencia de noticias no dio ningún detalle sobre las circunstancias de su arresto o las acusaciones en su contra.

En caso de ser declarado culpable, el estadounidense corre el riesgo de ser condenado a una pena de entre 7 y 15 años de cárcel.

La embajada de Estados Unidos en Moscú indicó que estaba «al corriente de las informaciones sobre la detención de un ciudadano estadounidense».

«Debido a restricciones relacionadas a la protección de la vida privada, no podemos hacer más comentarios», dijo en un mensaje enviado a la AFP.

Según la agencia estatal rusa Tass, el hombre vivía en Izium, una ciudad de la región ucraniana de Járkov, donde las tropas rusas lanzaron una ofensiva.

Varios occidentales, en particular estadounidenses, están encarcelados en Rusia.

Una de ellas, Ksenia Karelina, ruso-estadounidense, fue condenada en agosto a doce años de cárcel por donar 50 dólares a una organización ucraniana.

Washington denuncia una política de toma de rehenes destinada a obtener la liberación de agentes rusos retenidos en el extranjero.

El 1 de agosto, Rusia y varios países occidentales realizaron el mayor canje de prisioneros desde el final de la Guerra Fría, entre ellos el periodista estadounidense Evan Gershkovich y el exmarine Paul Whelan, liberados por Moscú a cambio de agentes rusos.

A finales de 2022, Moscú liberó a la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, que había sido encarcelada en suelo ruso por poseer una pequeña cantidad de cannabis, a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout, encarcelado en Estados Unidos.