Se espera que Putin busque la reelección en Rusia, pero ¿quién se presentaría si él no lo hace?

Vladimir Putin ya no es el hombre que solía ser: ha pasado más de una década desde que el presidente ruso realizó acrobacias públicas para alardear de su vigor abrazando a un oso polar o montando un caballo con el torso desnudo . las montañas. La guerra en Ucrania ha dañado aún más esa imagen de hombre fuerte .

Todavía se espera que Putin busque otro mandato cuando Rusia celebre elecciones presidenciales el próximo marzo. De hecho, ha impulsado cambios en la constitución que le permitan postularse para dos mandatos más de seis años.

Pero 71 años es una edad en la que la muerte o una enfermedad grave no son preocupaciones lejanas para el hombre que ha gobernado Rusia durante 24 años. Si Putin no estuviera en la boleta por alguna razón, no está claro quién podría ocupar su lugar.

A nivel nacional, el sistema político ruso es hermético. No hay elecciones primarias en las que los votantes puedan elegir un candidato; Los partidos políticos seleccionan a sus propios contendientes y luego los presentan al electorado.

En ausencia de Putin, el partido leal Rusia Unida podría presentar un candidato, aunque no existe un procedimiento fijo para elegirlo. Oficialmente, Putin se postuló en 2018 como independiente, un precedente que añade incertidumbre sobre cómo podría surgir un reemplazo.

Cualquiera que sea el resultado, es casi seguro que un candidato provendría de dentro de la estructura de poder actual, ya que ninguno de los candidatos de los partidos menores tendría un amplio reconocimiento o apoyo.

Algunos posibles contendientes si Putin no está en las elecciones:

DMITRI MEDVÉDEV

Medvedev tiene una experiencia única como sustituto de Putin, ya que llegó a ser presidente en 2008, cuando Putin no podía buscar la reelección debido a los límites de mandato. A pesar del cargo, en general se le consideraba secundario respecto de Putin, quien se convirtió en primer ministro y en la práctica siguió dirigiendo el país.

Accedió sumisamente al deseo de Putin de postularse para un nuevo mandato en 2012, ejerciendo como primer ministro hasta 2020. Luego fue designado para el nuevo cargo de jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional.

Aunque ese puesto era poco visible y a menudo visto como una sinecura, la prominencia de Medvedev se disparó el año pasado cuando abandonó su personalidad normalmente afable y se convirtió en uno de los defensores más vehementes de la guerra en Ucrania, denunciando vívidamente a Occidente.

Esa postura tiene atractivo para los nacionalistas rusos, pero Medvedev podría verse empañado por la percepción de que fue demasiado complaciente con Estados Unidos como presidente durante la iniciativa de “reinicio” de la administración Obama, así como por una denuncia de alto perfil que alegaba corrupción y una vida llamativamente lujosa.

ALEXEI DYUMIN

Como gobernador de la región de Tula, Dyumin no tiene una amplia visibilidad pública, pero durante años se le ha señalado como posible sucesor de Putin debido a su estrecha relación con el presidente, incluso sirviendo como su guardaespaldas.

Dyumin sí llamó la atención del público con su dramática afirmación de que una vez había salvado a Putin de un oso. Según cuenta Dyumin, estaba en una residencia de montaña donde Putin dormía cuando le informaron que había un oso afuera de la puerta.

“El oso y yo nos miramos a los ojos. Él retrocedió un poco, abrí la puerta y disparé todo el cargador de mi pistola a sus pies”, dijo.

Dyumin fue el líder de las fuerzas especiales de la agencia de inteligencia militar, en la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, lo que le dio un aura de valor y éxito relacionado con Ucrania, en contraste con las sombrías luchas y fracasos de la guerra actual.

SERGEI SOBYANIN

Si lo visual importa en una carrera presidencial rusa, Sobyanin podría tener la cartera más sólida de todos. Como alcaldesa de Moscú desde 2010, la capital rusa ha experimentado cambios notables y visibles.

Han florecido nuevas áreas de recreación, zonas peatonales, instalaciones deportivas y otras comodidades. Los autobuses eléctricos reemplazaron a los viejos tranvías ruidosos, las nuevas líneas de trenes de cercanías redujeron los notorios atascos de tráfico de la ciudad y los parques que alguna vez estuvieron en mal estado fueron ordenados y mejorados.

Sobyanin ofendió a los liberales de tendencia occidental al prohibir los desfiles LGBTQ+ en la ciudad, pero la tolerancia de los derechos de los homosexuales no es una postura ganadora en Rusia. Sobyanin también ha evitado la extravagancia y la división de su predecesor, Yuri Luzhkov.

MIKHAIL MISUSTIN

Mishustin, primer ministro de Rusia desde 2020, no ha provocado entusiasmo y relativamente poca atención, pero tiene una ventaja potencial significativa: si Putin muriera o fuera incapaz de cumplir con sus deberes antes de las elecciones, Mishustin se convertiría en presidente interino. Ese es el mismo camino que tomó Putin cuando se convirtió en presidente interino tras la renuncia de Boris Yeltsin en la víspera de Año Nuevo de 1999, y luego aprovechó el cargo para ganar las elecciones del año siguiente.

Sin embargo, Mishustin no parece tener esa ambición. Es un tecnócrata silencioso, considerado muy competente en su anterior puesto como jefe del servicio fiscal nacional. Como primer ministro, ha recibido índices de aprobación de hasta el 70% por supervisar la administración y los ministerios.

Aunque muchos observadores piensan que la decisión de Putin de invadir Ucrania lo tomó por sorpresa, él ha continuado impasiblemente con sus tareas.

NIKOLAI PATRÚSHEV

Los paralelismos entre Putin y Patrushev son sorprendentes. Nacieron en Leningrado con 10 meses de diferencia, y Patrushev se convirtió en jefe del Servicio Federal de Seguridad, la principal agencia sucesora de la KGB, en 1999, cuando Putin se convirtió en primer ministro. Ahora jefe del consejo de seguridad nacional, se hace eco y en ocasiones amplifica las opiniones duras de Putin y su animosidad hacia Occidente.

Aunque Patrushev inicialmente puso reparos a reconocer la independencia de los líderes rebeldes en las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Luhansk, que precedieron a la invasión unos días, más tarde se convirtió en un firme defensor de la guerra, argumentando que Rusia necesitaba eliminar lo que él llamaba “neonazis” a sus puertas y afirmando que Ucrania y su orientación occidental eran una clara amenaza a la seguridad.

También denunció la supuesta introducción de ideas neoliberales occidentales en Rusia y defiende la preservación de las tradiciones del país, una postura filosófica idéntica a la de Putin.