Rechazo internacional tras orden de arresto contra rival de Maduro en Venezuela

Estados Unidos, el jefe de la diplomacia europea y nueve países de América Latina rechazó el martes la orden de arresto contra el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, en medio de su reivindicación de victoria en las presidenciales en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor.

Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el lunes de noche -apenas minutos después de una solicitud de la fiscalía- la detención del diplomático de 75 años, que desde hace poco más de un mes está en la clandestinidad. Es solicitado por delitos que incluyen «desobediencia de leyes», «conspiración», «usurpación de funciones» y «sabotaje».

El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, condenó esta «orden de arresto injustificada». «En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas», señaló en la red X.

En la misma línea, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, rechazó «categóricamente» la medida y exhortó «a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos».

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay igualmente rechazaron «de manera inequívoca y absoluta» la orden de captura.

Venezuela ya rompió relaciones diplomáticas con varios de estos países, tras no reconocer la reelección de Maduro.

La disposición «cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política», indicó el comunicado.

«En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales».

Opositores y juristas coinciden en que la justicia venezolana opera al servicio del chavismo.

– «Acusador político» –

Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no publicó el detalle del escrutinio como obliga la ley.

La oposición liderada por María Corina Machado asegura que el triunfo de González se demuestra con las copias de más del 80% de las actas de votación que publicaron en un sitio web, que el chavismo desestima y asegura que se trata de documentos forjados.

Esa página es el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto de González.

«Nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido, este señor el enconchado (escondido), el cobarde de Edmundo González Urrutia», dijo Maduro el lunes en su programa semanal de televisión.

La orden sigue al desacato de tres citaciones por parte de González, llamado a declarar en la fiscalía como parte de una investigación penal en su contra.

El diplomático argumentó hace días que el Ministerio Público actuó como un «acusador político» que lo sometería a un proceso «sin garantías de independencia y del debido proceso».

«Él dice que no va y se esconde porque no reconoce al Ministerio Público», fustigó Maduro. «Dime un país del mundo donde un personaje pueda hacer eso».

El gobernante ha ordenado cárcel para González y Machado, también en la clandestinidad. Los responsables de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

La medida coincide además con la incautación por parte de Estados Unidos de un avión utilizado por Maduro.

«Fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos», explicó el lunes el fiscal general estadounidense Merrick Garland. Venezuela calificó la medida como un acto de «piratería».