¿Quiénes son los nuevos dirigentes de las instituciones de la UE?

La alemana Ursula von der Leyen recibió este jueves el respaldo de los dirigentes de la Unión Europea (UE) para un segundo mandato al frente del brazo ejecutivo del bloque, la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, los líderes apoyaron al político portugués António Costa para presidir el Consejo Europeo y a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, para ser la próxima alta representante a cargo de la diplomacia europea.

– Von der Leyen, la trabajadora infatigable -Nacida en Bruselas, Ursula von der Leyen vivió en la capital belga hasta los 13 años, cuando su familia retornó a Alemania.

Se graduó en Medicina, con especialización en ginecología, profesión que ejerció hasta 1992, cuando con su esposo e hijos se instaló en Stanford, en Estados Unidos. También estudió Economía durante un breve período en Londres.

En 2001, inició su carrera política y, en 2003, logró sus primeros cargos públicos en la región de Sajonia.

Durante el gobierno de Angela Merkel (2005-2021), fue primero ministra de Familia y Asuntos Sociales y, en 2013, se convirtió en ministra de Defensa, para finalmente llegar a presidir la Comisión Europea en 2019.

Tiene 65 años y es madre de siete hijos, y en Bruselas tiene la sólida reputación de ser una trabajadora incansable.

Como cabeza de la Comisión Europea, vive en un apartamento situado en el mismo edificio en el que está su despacho.

Su apellido de soltera es Albrecht, aunque utiliza el de su esposo, el médico Heiko von der Leyen, con quien se casó en 1986.

Al mismo tiempo, en Bruselas se ganó críticas por su estilo centralizador en el trabajo. Durante los cinco años de su primer mandato en la Comisión Europea, mantuvo tensas relaciones con el titular del Consejo, el belga Charles Michel.

– Kallas, de «dama de hierro» a la diplomacia –

Primera ministra de Estonia, exeurodiputada y conocida como la «Dama de Hierro», Kaja Kallas, de 47 años, nació cuando su país era aún parte de la Unión Soviética.

Hija de un ex primer ministro y también ex comisario europeo, Kallas se graduó en Derecho y posteriormente completó estudios de Administración de Empresas, aunque se lanzó a la política en 2011.

Inicialmente, ocupó una banca en Parlamento estonio, para luego instalarse en Bruselas como eurodiputada, cargo que ejerció en la legislatura entre 2014 y 2018.

En 2021, logró ser la primera mujer en llegar al poder en Estonia, un pequeño país báltico con una población de alrededor de 1,3 millones de habitantes.

A pesar del pequeño tamaño de su país, Kallas se destacó por su lenguaje duro frente a Moscú y convirtió a Estonia en uno de los más firmes apoyos a la invadida Ucrania.

En 2023, su nombre llegó a ser considerado como una alternativa para substituir al noruego Jens Stoltenberg al frente de la OTAN, pero esa aspiración no se fortaleció.

Kallas perteneció a un conjunto de danza folclórica en su juventud, actuando tanto en Estonia como en el extranjero.

Una de las desventajas de una carrera política, se queja a veces, es no tener nunca suficiente tiempo para bailar.

Además de su estonio natal, Kallas habla inglés, ruso y francés con fluidez.

– Costa, el negociador experimentado -Este abogado portugués de 62 años, que por parte de su padre tiene raíces en la excolonia portuguesa de Goa, en India, posee una extensa trayectoria política, que arrancó ya en sus años de estudiante universitario.

Llegó a la instancia de dirección del Partido Socialista ya en 1994, y por lo menos desde 1995 ocupó diversos cargos en altos niveles del gobierno de Portugal.

En 2015, asumió como primer ministro del país ibérico, y logró mantenerse en ese cargo por tres gobiernos, aunque anunció su renuncia en 2023 después que la fiscalía de su país abrió investigaciones contra miembros de su gabinete.

Costa goza de una impecable reputación en Bruselas, donde es considerado un dirigente con gran capacidad de negociación para acercar posiciones, y mantiene una cordial relación con Von der Leyen.

La presencia de Costa al frente del Consejo Europeo pone de relieve la capacidad diplomática de Portugal, que además cuenta con António Guterres como secretario general de la ONU.

El portugués José Manuel Durao Barroso también presidió el Consejo Europeo durante una década, entre 2004 y 2014.