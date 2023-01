Posible ataque con dron deja al menos 21 muertos en Nigeria

Un arma lanzada desde el aire en Nigeria causó la muerte de por lo menos 21 miembros de un grupo de defensa civil mientras respondían a un ataque en el norte del país, dijeron el miércoles testigos.

Las autoridades no han dicho quién estuvo detrás del ataque del martes, el cual provino de un dron, según testigos. Fue perpetrado en el estado de Níger, una de las zonas más inseguras de Nigeria, pese a su cercanía con la capital Abuya.

Ayuba Lagodo, miembro del grupo de defensa civil que trata de proteger a los habitantes, dijo que el ataque con dron ocurrió poco después de que los residentes reportaron un ataque en Galadimakogo. Este tipo de grupos de defensa son algo común en el norte de Nigeria, donde muchas zonas de violencia carecen de seguridad adecuada.

Lagodo dijo que es probable que la cifra de decesos aumente debido a que muchas personas se encontraban gravemente heridas o desaparecidas.

Aunque no está claro quién lanzó el dron, la Fuerza Aérea de Nigeria fue señalada como responsable, debido a que ha llevado a cabo ataques similares en los últimos años.

La policía federal en el estado de Níger comentó a The Associated Press el miércoles que se había llevado a cabo un operativo militar en el estado. Sin embargo, los portavoces de la Fuerza Aérea y del Cuartel General de Defensa de Nigeria aún no han respondido a las preguntas de los medios de comunicación.

Dos funcionarios del gobierno estatal han empezado a investigar lo ocurrido, de acuerdo con Mary Noel-Berge, secretaria de Prensa del gobernador de Níger.