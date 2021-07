¿Podrían los globos alimentar internet sin censura en Cuba?

¿SE PUEDE ENTREGAR INTERNET EN GLOBO?

Si. Durante años, Alphabet, la empresa matriz de Google, trabajó para perfeccionar un servicio de división de globos de Internet llamado Loon. Cerró ese proyecto en enero, diciendo que no era comercialmente viable.

Antes del cierre, Loon Balloons había estado proporcionando servicio en áreas montañosas en Kenia a través de una asociación con una empresa de telecomunicaciones local, Telkom Kenia. El servicio también ayudó a proporcionar comunicaciones inalámbricas en Puerto Rico después del huracán María, que destruyó la red móvil de la isla. Loon se asoció con AT&T para ofrecer el servicio.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los globos de Loon eran efectivamente torres celulares del tamaño de una cancha de tenis. Flotaron de 60.000 a 75.000 pies, o de 11 a 14 millas (18.000 a 23.000 metros, o de 18 a 22 kilómetros), por encima de la Tierra, muy por encima de las rutas de los aviones comerciales. Hechos del polietileno plástico común, los globos usaban paneles solares para la electricidad y podían brindar servicio a teléfonos inteligentes en asociación con una empresa de telecomunicaciones local.

Cada globo podría servir a miles de personas, dijo la compañía. Pero tuvieron que ser reemplazados aproximadamente cada cinco meses debido a las duras condiciones en la estratosfera. Y los globos podrían ser difíciles de controlar. «Navegar globos a través de la estratosfera siempre ha sido difícil», escribió Salvatore Candido, que había sido director de tecnología de Loon, en una publicación de blog de diciembre de 2020. La compañía creó algoritmos que rastrearon patrones de viento.

¿QUÉ EQUIPO FUE NECESARIO?

Loon había dicho que más allá de los globos en sí, necesitaba la integración de la red con una empresa de telecomunicaciones para brindar servicio y algunos equipos en tierra en la región. También necesitaba el permiso de los reguladores locales, algo que no es probable que el gobierno cubano otorgue.

¿SE PUEDE INSTALAR UNA RED DESDE LEJOS?

Si. Loon usó varios globos para extender las conexiones más allá del enlace de tierra necesario. En una prueba de 2018, Loon dijo que la conexión saltó 1,000 kilómetros, o alrededor de 620 millas, sobre 7 globos. En otra ocasión, conectó una conexión inalámbrica a más de 600 kilómetros, o unas 370 millas, entre dos globos. Cuba y Florida están a solo unas 100 millas (160 kilómetros) de distancia en su punto más cercano.

¿ES FACTIBLE?

Pero los expertos no están seguros de que sea tan fácil configurar un servicio de guerrilla en Internet para Cuba de esta manera. Se necesitaría una banda de espectro no utilizada, o frecuencias de radio, para transmitir una conexión a Cuba, y el uso del espectro generalmente está controlado por los gobiernos nacionales. Cualquiera que intente esto tendría que encontrar un bloque libre de espectro que no sea interferido, dijo Jacob Sharony, de Mobius Consulting, una firma consultora móvil e inalámbrica.

No es probable que las redes impulsadas por globos o drones sean económicas a largo plazo, dijo Tim Farrar de TMF Associates, un consultor de comunicaciones por satélite. Si bien son adecuadas para unir comunicaciones en medio de desastres o en zonas de guerra, las capacidades de transmisión de tales redes no son grandes, «ciertamente no son suficientes para servir a toda la población de Cuba ni nada por el estilo», dijo Farrar.

Otro desafío: el gobierno cubano también podría intentar bloquear la señal.

¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO EN EL ESFUERZO DE CUBA?

DeSantis promovió la idea del globo el jueves junto a dos congresistas cubanoamericanos del área de Miami, los representantes María Salazar y Carlos Giménez, el comisionado de la FCC Brendan Carr y el abogado, empresario y director del museo cubanoamericano Marcell Felipe.

Felipe dijo que ha estado hablando durante aproximadamente dos años con un contratista de defensa que podría desplegar tales globos de manera rentable en el espacio aéreo cerca de Cuba, pero se negó a nombrar a la compañía. Felipe dijo que su idea implicaría transmitir la conectividad de Internet directamente a los teléfonos móviles en la isla sin la participación de ningún proveedor terrestre. En comentarios a The Associated Press, Felipe afirmó que no sería factible que el gobierno cubano bloqueara estas señales enviadas por globos «de manera significativa», aunque no citó ninguna evidencia.

Ninguno de los partidarios proporcionó una estimación de costos. Salazar dijo que si el gobierno federal respaldaba el plan, cree que podría financiarse en su totalidad con contribuciones de miembros de la diáspora cubana si fuera necesario.

¿CÓMO ES EL ACCESO A INTERNET EN CUBA?

El acceso a Internet en Cuba ha sido caro y relativamente raro hasta hace poco. A partir de diciembre de 2018, los cubanos podrían obtener acceso a Internet en sus teléfonos a través del monopolio estatal de telecomunicaciones. Más de la mitad de los cubanos hoy tienen acceso a internet.

Pero el gobierno cubano restringe los medios independientes y censura lo que está disponible para los cubanos en línea, según Human Rights Watch. Interrumpe el acceso a Internet en un intento de evitar las protestas.