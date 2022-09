Patrulla detecta barcos navales chinos y rusos frente a isla de Alaska

Un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizaba una patrulla de rutina en el mar de Bering se topó con un crucero de misiles guiados de China, dijeron las autoridades el lunes.

Pero resultó que el crucero no estaba solo, ya que navegó a unas 86 millas (138 kilómetros) al norte de la isla Kiska de Alaska, el 19 de septiembre.

El bote patrullero, conocido como un cúter llamado Kimball, descubrió más tarde que había otros dos barcos navales chinos y cuatro barcos navales rusos, incluido un destructor, todos en formación única.

El Kimball, con sede en Honolulu, un barco de 127 metros (418 pies), observó cómo los barcos rompían la formación y se dispersaban. Un Hércules C-130 brindó apoyo aéreo al Kimball desde la estación de la Guardia Costera en Kodiak.

“Si bien la formación ha operado de acuerdo con las reglas y normas internacionales, cumpliremos presencia con presencia para garantizar que no haya interrupciones en los intereses de EE. UU. en el entorno marítimo alrededor de Alaska”, dijo el Contralmte. Nathan Moore, comandante del Distrito de la Guardia Costera Decimoséptima.

La Guardia Costera dijo que las pautas de la Operación Frontier Sentinel exigen cumplir con la «presencia con presencia» cuando los competidores estratégicos operan en aguas estadounidenses y sus alrededores.

El Kimball continuará monitoreando el área.

La Guardia Costera no respondió de inmediato a las preguntas sobre el incidente de The Associated Press.

La formación china y rusa se produjo un mes después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtiera sobre el interés de China en el Ártico y la acumulación militar de Rusia allí.

Stoltenberg dijo que Rusia ha establecido un nuevo Comando Ártico y ha abierto cientos de sitios militares árticos nuevos y antiguos de la era soviética, incluidos puertos de aguas profundas y aeródromos.

China se ha declarado un estado “cercano al Ártico” y planea construir el rompehielos más grande del mundo, dijo.

“Beijing y Moscú también se comprometieron a intensificar la cooperación práctica en el Ártico. Esto forma parte de una asociación estratégica cada vez más profunda que desafía nuestros valores e intereses”, dijo Stoltenberg en una visita al norte de Canadá.

Esta no fue la primera vez que los barcos navales chinos navegaron cerca de las aguas de Alaska. En septiembre de 2021, los guardacostas en el Mar de Bering y el Océano Pacífico Norte se encontraron con barcos chinos, algunos a unas 50 millas (80 kilómetros) de las Islas Aleutianas.