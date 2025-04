Opositor Capriles defiende candidatura en comicios de Venezuela y llama al voto

El excandidato presidencial Henrique Capriles defendió este jueves su postulación como diputado al Parlamento de Venezuela y pidió votar en las elecciones del 25 de mayo en medio de un llamado a boicot por parte de la principal coalición opositora.

El exrival del fallecido presidente Hugo Chávez en 2012, y del actual presidente Nicolás Maduro en 2013, Capriles fue expulsado a mediados de abril del partido Primero Justicia (PJ, del que es uno de los fundadores) tras postularse en las elecciones legislativas y regionales.

«Yo voy a la Asamblea Nacional a ser voz de los que hoy no tienen voz. A defender a los trabajadores, a defender a los pensionados, a defender la economía. Yo me opongo a este gobierno (…) pero también me opongo a cosas que afecten al venezolano», dijo en una rueda de prensa virtual.

La líder opositora María Corina Machado junto a la alianza de partidos Plataforma Unitaria, de la que forma parte PJ, llamó a la abstención tras denunciar un fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro en julio del año pasado.

Capriles desconoció la instrucción del bloque conformado por diez partidos opositores y llamó al voto generando una ola de críticas y nuevas fracturas en la oposición.

«Hay que votar como un acto de resistencia, de lucha», insistió el opositor. «El voto hoy en Venezuela sabemos que no elige», pero es un «instrumento» para hacer «sentir vivo el sentimiento de cambio», añadió.

«Yo creo que (…) se da la unidad de la oposición cuando la oposición tiene agenda. Pensar que la abstención es una alternativa (…) pensar que lo importante es estar unidos para la nada: yo creo que eso es poco responsable frente a la gente», apuntó.

Capriles, de 52 años, llegó a ser el diputado más joven de Venezuela con 25 años. Fue parlamentario en varios períodos, el último hasta diciembre de 1999.

El dirigente mostró además su desacuerdo con las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y dijo que es un «error» pensar que esto «debilitará» a Maduro.

Otros dirigentes como el actual gobernador del petrolero estado Zulia y también excandidato presidencial, Manuel Rosales, se presentará a las elecciones de mayo para buscar la reelección.