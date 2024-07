Miles de opositores venezolanos claman un «cambio» desde la tierra natal de Chávez

Miles de opositores clamaron este sábado por un «cambio» durante una concentración en Barinas, tierra natal del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), padre político del presidente Nicolás Maduro, aspirante a un tercer mandato en las votaciones del 28 de julio en Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado, protagonista de la campaña por las presidenciales, acompañó en la tarima a Edmundo González Urrutia, nominado en su lugar tras una inhabilitación aplicada por la Contraloría, de línea oficialista que le impidió postularse.

Ambos le hablaron a una eufórica multitud en este estado que fue un bastión del chavismo por más de dos décadas, hasta que la oposición ganó la gobernación en los comicios de 2021.

No obstante, la oposición fue despojada de esa victoria por la inhabilitación política del candidato ganador, Freddy Superlano, pero lo ratificó en nuevos comicios celebrados en enero de 2022, derrotando al chavismo por segunda vez con un nuevo contrincante.

«Si Barinas pudo, Venezuela puede», se leía en un enorme pedazo de tela naranja en un edificio contiguo a la tarima donde González Urrutia y Machado ofrecieron sus discursos. El mensaje busca dar un ejemplo para las presidenciales.

«Creyeron que nos iban a quebrar», afirmó Machado, de 56 años, al abrir el acto donde la multitud agitaba banderas de Venezuela, tocaba cornetas y mostraba pancartas hechas a mano.

«Esto que estamos viviendo hoy es mágico, es excepcional…», describió Machado. «Creyeron que podían derrotarnos, pero nosotros hemos derrotado esta tiranía», zanjó en un discurso que apenas podía escucharse entre los gritos de la multitud.

Machado señaló que ahora es «momento de refrendar la victoria en la calle, con los votos».

«Estamos listos para defender los votos», añadió la líder que usa su favoritismo en las encuestas para apoyar a González Urrutia.

– «Esto no lo detiene nadie» -Varios contemplaron el acto desde los balcones de sus casas y desde lo alto de azoteas gritando consignas en respaldo a González y Machado.

«Coño, no me quiero ir de Venezuela», «Maduro te vas», «Todo el mundo con Edmundo», «Nadie puede detener a un pueblo que ha despertado por el hambre de libertad», decían varios de los afiches.

Patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) grabaron a asistentes y a periodistas que cubrían la jornada.

«Tengo fe», mostraba otra de las pancartas visibles entre la multitud aludiendo un eslogan que se ha popularizado en Venezuela para respaldar a la selección nacional de fútbol en la Copa América y en su camino al mundial.

Aclamado al igual que Machado, González, diplomático de carrera de 74 años, aseguró que «sí se puede lograr el cambio» en las elecciones en las que Maduro buscará un tercer mandato consecutivo con el que completaría 18 años en el poder.

«Me comprometo con el apoyo de todos ustedes a luchar desde el primer día para acabar con esta situación producto de la desidia y la corrupción», manifestó González en un breve discurso.

«Llevan 25 años prometiendo y mintiendo, llevan 25 años prometiendo y destruyendo», añadió.

Familiares de opositores detenidos durante la campaña también acudieron al acto. «Mi papá hoy está preso por hacer algo tan sencillo como luchar por la libertad», sostuvo desde la tarima la hija de Emil Brandt, uno de los más de 40 activistas detenidos.

«Esto no lo detiene nadie, podrán hacer lo que sea», dijo a la AFP Carmen Devia, comerciante de 57 años que asistió con un afiche con los rostros de González y Machado.