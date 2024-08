Maduro carga contra plataformas digitales al denunciar golpe «ciberfascista»

«¡Dile no a WhatsApp!», «Odio a través de TikTok e Instagram»: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremete contra las redes sociales después de ser un asiduo usuario. ¿Qué cambió? Una masiva protesta digital contra su reelección, que califica de golpe «ciberfascista».

El gobernante izquierdista fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio con 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener las pruebas que lo confirman.

Anunciado el resultado, estallaron protestas que dejaron al menos 11 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y unos 2.000 detenidos, de acuerdo con Maduro.

Entre las etiquetas más usadas en la red X, después de la elección, estaban #fraude y #VenezuelaLibre, así como #HastaElFinal, mantra de la líder opositora María Corina Machado, que no fue candidata por una inhabilitación.

En el otro polo se posicionó un #GanóMaduro.

Las manifestaciones, muchas en barrios populares que dominaba electoralmente el chavismo, fueron transmitidas masivamente por redes sociales, mientras la mayoría de los medios tradicionales guardaba silencio en un ambiente de «censura» y «autocensura», según denuncia la prensa.

La lectura de Maduro: promoción de «odio», «fascismo», «división» y «amenazas».

«Utilizaron el proceso electoral (…) para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos», ha dicho Maduro, que pidió a su Consejo de Seguridad «recomendaciones» para regular las redes sociales y evitar un «golpe de Estado ciberfacista criminal».

Son «multiplicadores conscientes del odio y el fascismo», señaló Maduro, que acusa igualmente al magnate Elon Musk de orquestar los «ataques contra Venezuela» y estar detrás de un «jaqueo masivo» contra el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta ahora no ha presentado un escrutinio detallado.

– «Campaña de terror» –

«Yo voy a romper relaciones con WhatsApp», lanzó Maduro en un mitin en el palacio presidencial de Miraflores, el lunes. «A WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre».

Maduro invitó al retiro «voluntario, progresivo y radical» de la aplicación, propiedad de la compañía estadounidense Meta junto a Facebook o Instagram.

En su programa en la televisión estatal, que siguió al acto político, desinstaló ante las cámaras la aplicación, muy usada en Venezuela.

«No es completamente descabellado pensar puedan intentar bloquear el acceso a WhatsApp. Cuba lo hizo en 2021 durante las protestas masivas que hubo en la isla», explicó a la AFP David Aragort, experto en seguridad digital de la ONG Redes Ayuda.

Machado denunció una «campaña de terror».

«Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir», dijo la dirigente en un audio difundido por redes sociales desde la clandestinidad.

Machado, vetada en televisoras y radios del país, se comunica exclusivamente por redes sociales.

Cuando estallaron protestas, el lunes 29 de julio, circularon en estas plataformas videos de las manifestaciones, así como mensajes contra Maduro y a favor de la oposición.

«Los usuarios han usado esta plataforma como una ventana para informarse e informar a otros de lo que está ocurriendo en el país», indicó Aragort. «Se empezaron a ver transmisiones en vivo de cosas que no te vas a encontrar en ningún medio tradicional nacional».

– «Medios, redes y paredes» –

Maduro ya había criticado las redes sociales, denunciándolas en 2022 de «campañas» para «promover división y odio».

Pero en general ha sido un gran promotor de estas plataformas.

«Medios, redes y paredes», sostenía al exigir su uso en el gobierno para difundir las noticias de su gestión.

Durante la campaña a la reelección grababa contenido exclusivo para TikTok con su esposa Cilia Flores e incluso sus mítines eran transmitidos en directo allí y en X, Instagram y Youtube. Sus cuentas, hasta ahora, siguen activas.