Maduro bromea sobre supuesta huida de Venezuela de líder opositora Machado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bromeó este lunes sobre una supuesta huida del país de la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad tras amenazas de cárcel por sus denuncias de fraude en las presidenciales del pasado 28 de julio.

«A ella, que huyó del país, no se lo digan a nadie, se fue del país, me dicen mis fuentes que huyó», dijo Maduro entre risas durante su programa televisivo y sin nombrarla directamente.

«Son cobardes, son buenos para lanzar mensajes de odio, de intolerancia, pero se fue, le llegaron las maletas Gucci», continuó el mandatario que enseguida comenzó a corear «y se marchó y a su barco le llamó», una línea de la popular canción «Un velero llamado Libertad» de José Luis Perales y Carlos Rivera.

El mandatario lleva tiempo insistiendo en que la opositora, en la clandestinidad desde hace dos meses, se está preparando para dejar el país como lo hizo su candidato Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España tras una orden de captura en su contra por una investigación relacionada a las denuncias de fraude en los comicios.

La AFP intentó contactar, sin respuesta hasta el momento, al equipo de la opositora.

«Yo estoy donde me sienta más útil para la lucha, en Venezuela», dijo Machado a la AFP a finales de septiembre en una entrevista.

Luego a inicios de octubre insistió: «Aquí el que se va es Nicolás Maduro. Yo sigo con los venezolanos».

Maduro fue proclamado ganador el pasado 28 de julio con el 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, que no ha divulgado aún un escrutinio detallado como obliga la ley, al alegar que su sistema automatizado fue blanco de un ataque cibernético.

La oposición, encabezada por Machado, reivindica el triunfo de González Urrutia y publicó en un sitio web copias de cerca del 80% de las actas electorales, que demostrarían la victoria de su candidato. El chavismo niega su validez.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la reelección de Maduro.