Levantan sanciones en Venezuela: Nuevas Autorizaciones para la Exportación de Gas Licuado de Petróleo

En un giro reciente de los acontecimientos, se han autorizado ciertas transacciones relacionadas con la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela. Este cambio, que implica al Gobierno de Venezuela y a Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), tiene implicaciones significativas para la industria del petróleo y gas y para las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela.

Detalles de la Autorización

Según la nueva licencia general, todas las transacciones relacionadas con la exportación o reexportación, directa o indirectamente, de gas licuado de petróleo a Venezuela están autorizadas hasta las 12:01 a.m. hora del este, el 10 de julio de 2024. Esta autorización implica al Gobierno de Venezuela, a PdVSA, o a cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más.

Excepciones a la Autorización

A pesar de esta autorización general, hay ciertas transacciones que no están permitidas. En primer lugar, no se autoriza ningún pago en especie de petróleo o productos del petróleo. En segundo lugar, no se autorizan transacciones que estén prohibidas por las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (VSR), incluyendo transacciones que involucren a personas bloqueadas que no sean PdVSA, cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más, o cualquier persona del Gobierno de Venezuela que esté bloqueada únicamente en virtud de la Orden Ejecutiva 13884.

Reemplazo de la Licencia General No. 40A

A partir del 10 de julio de 2023, la Licencia General No. 40A, fechada el 7 de julio de 2022, es reemplazada y superada en su totalidad por esta Licencia General No. 40B.

Nota a la Licencia General No. 40B

Es importante destacar que nada en esta licencia general exime a ninguna persona del cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales, incluyendo la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

Este cambio en las regulaciones de exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela representa un paso significativo en las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, es importante que las empresas y los individuos comprendan completamente las implicaciones de esta nueva licencia general y se aseguren de cumplir con todas las regulaciones y requisitos pertinentes.