La escasez de armas podría significar llamados duros para los aliados de Ucrania

La escasez de armas en Europa podría obligar a los aliados de Ucrania a tomar decisiones difíciles mientras equilibran su apoyo a Ucrania con el riesgo de que Rusia los ataque a continuación.

Durante meses, Estados Unidos y otros miembros de la OTAN han enviado miles de millones de dólares en armas y equipos a Ucrania para ayudarla a luchar contra Rusia. Pero para muchos de los países más pequeños de la OTAN, e incluso algunos de los más grandes, la guerra ha agotado las reservas de armas ya agotadas. Algunos aliados enviaron todo su armamento de reserva de la era soviética y ahora están esperando reemplazos estadounidenses.

Puede ser difícil para algunos países europeos reabastecerse rápidamente porque ya no tienen un sector de defensa fuerte para construir reemplazos rápidamente, y muchos dependen de una industria de defensa estadounidense dominante que ha desplazado a algunos competidores extranjeros.

Ahora se enfrentan a un dilema: ¿Siguen enviando sus existencias de armas a Ucrania y aumentan potencialmente su propia vulnerabilidad ante un ataque ruso o retienen lo que queda para proteger su patria, arriesgando la posibilidad de que sea más probable una victoria rusa en Ucrania?

Es un cálculo difícil.

Después de ocho meses de intensos combates, los aliados esperan que la guerra continúe durante meses, tal vez años, con ambos bandos agotando rápidamente los suministros de armas. La victoria puede reducirse a quién puede durar más.

La tensión de las reservas surge «todo el tiempo», especialmente entre los países más pequeños de la OTAN, dijo el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, una nación báltica que comparte una frontera de 295 kilómetros (183 millas) con Rusia.

Les pesa incluso cuando el secretario de Defensa, Lloyd Austin, instó a los miembros de la alianza occidental, en una reciente reunión de la OTAN en Bruselas, a “profundizar y proporcionar capacidad adicional” a Ucrania.

Funcionarios europeos, en comentarios públicos y entrevistas con The Associated Press, dijeron que no se debe permitir que Rusia gane en Ucrania y que su apoyo continuará. Pero recalcaron que la defensa interna les pesa a todos.

“Nuestra estimación es que Rusia restaurará sus capacidades más temprano que tarde” porque el presidente ruso, Vladimir Putin, puede ordenar a los fabricantes de armas que entren en producción las 24 horas del día, dijo Pevkur.

Rusia ha enviado algunas tropas a las fábricas en lugar de al frente, dijo. El ministro dijo que Rusia tiene un historial de reconstitución de su ejército para poder lanzar invasiones contra los vecinos europeos cada pocos años, citando movimientos contra Georgia en 2008, la península ucraniana de Crimea en el Mar Negro en 2014 y ahora toda Ucrania este año.

“Así que la pregunta es, ‘¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir?’”, dijo Pevkur en un evento del German Marshall Fund la semana pasada.

Otras naciones más pequeñas, como Lituania, otro estado báltico, enfrentan los mismos desafíos. Pero también lo hacen algunos miembros más grandes de la OTAN, incluida Alemania.

“Ucrania ha llevado a una escasez general de suministro porque muchos estados han olvidado que la guerra convencional está quemando su reserva de municiones. Simplemente quemándolo”, dijo Dovilė Šakalienė, miembro del Parlamento de Lituania, en una entrevista telefónica. “En ciertas situaciones, incluso la palabra ‘exceso’ no es aplicable. En ciertas situaciones, nos quedamos con un mínimo indispensable”.

Alemania enfrenta una situación similar, dijo el Ministerio de Defensa en un correo electrónico a la AP. “Sí, las existencias de la Bundeswehr son limitadas. Tal como es el caso en otros países europeos”, dijo el ministerio.

“No puedo decirle cuáles son las reservas exactas debido a aspectos de seguridad. Sin embargo, estamos trabajando para cerrar las brechas actuales”.

Para algunos países de la OTAN, puede que no sea posible «profundizar», dijo Max Bergmann, director europeo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Básicamente, han reducido la grasa”, dijo Bergmann. “Ahora están cortando el hueso”.

Las reservas son bajas porque para muchas naciones europeas, el gasto militar se convirtió en una prioridad menor después del final de la Guerra Fría, lo que debilitó sus bases industriales de defensa. Las empresas de defensa de EE. UU. también desempeñaron un papel cuando se mudaron para competir por los contratos europeos.

“Queríamos que compraran productos estadounidenses”, dijo Bergmann. «Cuando los noruegos operan aviones de combate F-16 y F-35 en lugar de los aviones de combate suecos Saab Gripen», tiene un impacto en la fortaleza del mercado de defensa de Europa, dijo.

Estados Unidos ha instado durante mucho tiempo a otros países miembros de la OTAN a aumentar el gasto en defensa al 2% de su PIB, un objetivo que la mayoría no ha cumplido.

Desde la invasión rusa, varios países europeos han prometido aumentos significativos en el gasto de defensa para reconstituir rápidamente sus fuerzas armadas mientras envían a Ucrania gran parte de lo que tienen disponible.

Estonia ha proporcionado el equivalente a un tercio de su presupuesto de defensa a Ucrania, dijo Pevkur. Noruega ha proporcionado más del 45% de su stock de obuses, Eslovenia ha comprometido casi el 40% de sus tanques y la República Checa ha enviado alrededor del 33% de sus sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, según el Instituto Kiel con sede en Alemania. El equipo basó su análisis en un informe anual sobre las armas conocidas y el tamaño de las tropas de los ejércitos de todo el mundo publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Estados Unidos ha comprometido más de 17.500 millones de dólares en armas y equipos para Ucrania desde febrero, lo que genera dudas entre algunos miembros del Congreso sobre si también está asumiendo demasiados riesgos. El Pentágono no proporcionará datos sobre sus propias reservas.

El grupo de investigación del Centro Stimson, con sede en Washington, estima que la guerra de Ucrania ha reducido las reservas estadounidenses de armas antitanque Javelin hasta en un tercio y los inventarios de misiles Stinger en un 25%. También ejerce presión sobre los suministros de artillería porque el obús M777 fabricado en EE. UU. ya no está en producción.

El portavoz del Pentágono, el general de la Fuerza Aérea Pat Ryder, dijo que cuando Austin se reunió recientemente con los principales compradores de armas gubernamentales de decenas de países, discutió la necesidad de “no solo reponer nuestras propias existencias como comunidad internacional, sino también garantizar que podamos continuar apoyar a Ucrania en el futuro”.

Estonia aprobó un aumento del presupuesto de defensa del 42,5% este año para reponer sus existencias. Alemania está trabajando en contratos a largo plazo para municiones de alto grado como los misiles Stinger y en septiembre firmó un contrato de 560 millones de euros (548 millones de dólares) para 600 nuevos misiles guiados de la Marina, con entrega prevista hasta 2029.

La restauración de las reservas y la reconstrucción de la capacidad de fabricación de armas será un proceso largo, dijo Tom Waldwyn, investigador de adquisiciones de defensa del IISS.

Para algunos países, “puede requerir una inversión más significativa en infraestructura. Esto no será barato ya que la inflación y la inestabilidad de la cadena de suministro han elevado los costos”, dijo Waldwyn.

Šakalienė ha estado presionando a otros miembros del Parlamento de Lituania para que comiencen a otorgar contratos de defensa a largo plazo ahora para reconstruir la capacidad del país para defenderse.

“Sin tomar decisiones sostenibles a largo plazo en la expansión de la industria militar, no estamos seguros”, dijo Šakalienė. “Esta década no va a ser pacífica. Esta década va a ser dura”.