Iglesia mormona es acusada por ocultar abuso sexual a los niños

Tres niños que fueron abusados sexualmete por su padre acusan a un legislador del estado de Utah y a un destacado bufete de abogados de Salt Lake City de conspirar con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para encubrir el abuso, lo que permitió que continuara durante años.

En una presentación judicial en el condado de Cochise, Arizona, que se hizo pública el miércoles, los hijos del difunto Paul Adams pidieron permiso a un juez para agregar al representante estatal republicano Merrill F. Nelson y al bufete de abogados Kirton McConkie como acusados ​​en su demanda contra la iglesia. ampliamente conocida como la iglesia mormona.

La demanda acusa a la iglesia mormona de no notificar a la policía ni a los funcionarios de bienestar infantil que Adams estaba abusando de su hija mayor.

En 2010, Adams le confesó a su obispo, John Herrod, que había abusado sexualmente de su hija, según registros legales. Herrod denunció el abuso a una “línea de ayuda de abuso” de la iglesia y se le aconsejó que no lo informara a la policía ni a los funcionarios de bienestar infantil. El abuso se mantuvo en secreto y Adams continuó violando a su hija mayor y a su hermana menor durante varios años. Más tarde, los funcionarios federales acusaron a Adams de publicar videos del abuso en Internet.

La decisión de Herrod de no informar se produjo después de hablar con Nelson , según los registros de la iglesia incluidos como evidencia en el caso. Nelson era accionista de Kirton McConkie, que tiene más de 160 abogados, según su sitio web. Nelson fue uno de los varios abogados de la firma que rutinariamente respondía las llamadas de los obispos a la línea de ayuda.

En su presentación legal, los niños Adams, dos hijas y un hijo, dicen que la nueva evidencia de la iglesia «ha revelado un grupo cada vez mayor que sabía sobre la mala conducta criminal en la familia Adams pero nunca lo denunció a la policía».

Por ejemplo, el abogado de Kirton McConkie, Peter Schofield, también fue consultado en el caso de Adams, según un nuevo testimonio previo al juicio revisado por The Associated Press. Al igual que Nelson, Schofield ha estado asociado con la línea de ayuda durante muchos años, según documentos legales, y actualmente es uno de los abogados que defienden a la iglesia en la demanda de los Adams.

Los abogados de los tres hijos de Adams dijeron que no tenían comentarios adicionales sobre su última presentación legal. Un portavoz de la iglesia se negó a comentar.

Nelson, quien recientemente anunció su retiro de la Legislatura, no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios de la AP. Ha defendido el uso de la línea de ayuda por parte de la iglesia en el caso de Adams. Durante una entrevista con AP en septiembre, Nelson dijo: “Me parece que funcionó según lo previsto”. Los comentarios del veterano legislador se produjeron antes de que se informara que Nelson había recibido la llamada de Herrod sobre el abuso.

Kirton McConkie, en un comunicado enviado por correo electrónico, dijo que no estaba de acuerdo con las acusaciones y caracterizaciones en la presentación judicial. “Como ha atestiguado públicamente un ex abogado de la línea de ayuda, los miembros de nuestro equipo se dedican a rescatar niños, ayudar a las víctimas y ayudar a otros a cumplir con la ley”, dice el comunicado. Schofield no hizo comentarios de inmediato.

En una entrevista grabada con agentes del Departamento de Seguridad Nacional, Herrod dijo que llamó a la línea de ayuda y le dijeron que la ley de Arizona le prohibía denunciar el abuso de Adams, lo que le dio la impresión de que podría ser demandado si lo hacía. Pero la ley de informes de abuso sexual infantil de Arizona proporciona inmunidad civil y penal general a cualquier persona que informe información sobre abuso sexual infantil a las autoridades civiles.

En agosto, AP informó que Adams le dijo a Herrod que abusó sexualmente de su hija mayor, identificada como MJ, en 2010. Los abogados de la iglesia han dicho que Herrod, y más tarde otro obispo, Robert “Kim” Mauzy, ocultaron legalmente información sobre el abuso de MJ a la ley. cumplimiento bajo el “privilegio clero-penitente” del estado.

Aunque la ley de Arizona requiere que el clero y otros profesionales denuncien el abuso y la negligencia sexual infantil, permite que el clero retenga la información si se obtiene durante una confesión espiritual. Arizona es uno de los 33 estados que mantienen la laguna del privilegio del clero-penitente, que exime al clero de todas las denominaciones del requisito de denunciar el abuso infantil si se enteran del delito en un entorno confesional.

La investigación de AP en agosto reveló un sistema, centrado en la línea de ayuda, para investigar todas las acusaciones de abuso sexual infantil dentro de la iglesia antes de reportar la información a las autoridades civiles.

Esto incluía una política de destruir todos los registros de llamadas a la línea de ayuda al final de cada día, según los hallazgos de AP. Mientras tanto, todas las llamadas que se refieren a casos graves de abuso, incluidos aquellos que involucran a obispos o abuso en la propiedad de la iglesia, se remiten de inmediato a los abogados de Kirton McConkie, que insiste en que las llamadas son confidenciales y están fuera del alcance de las fuerzas del orden bajo el privilegio abogado-cliente.

En su presentación ante la corte, los abogados de los tres niños Adams argumentan que el requisito de la iglesia de que los obispos llamen a la línea de ayuda antes de notificar a las fuerzas del orden sobre los informes de abuso sexual infantil va en contra de la ley de Arizona, que requiere que el clero y otras profesiones “informen de inmediato” cualquier información. acerca del abuso sexual infantil a la policía o a los funcionarios de bienestar infantil.

William Maledon, un abogado que representa a la iglesia en la demanda de Arizona, argumenta que la palabra “inmediatamente” en la ley está abierta a interpretación. «¿Quién sabe qué significa ‘inmediatamente’ en ese contexto?» preguntó durante una entrevista de AP en julio. “Puede argumentar que significa tan pronto como determine que tiene la obligación de informar. Esa es la forma en que lo interpretaría, y creo que la forma en que lo interpretaría cualquier buen abogado”.

Además de Nelson y Kirton McConkie, los abogados de los niños Adams están solicitando permiso para agregar como cómplices adicionales a la entonces esposa de Paul Adams, Leizza Adams, y «LDS Family Services», una corporación separada afiliada a la iglesia. En declaraciones legales juradas, los funcionarios de la iglesia han dicho que las llamadas a la línea de ayuda son atendidas por trabajadores sociales de LDS Family Services. Según la ley de informes de abuso sexual infantil de Utah, los trabajadores sociales están obligados a informar a las autoridades civiles información sobre abuso sexual infantil real o sospechado, según la nueva presentación.

Los abogados de la iglesia dicen que en el caso de Adams, todas las llamadas a la línea de ayuda que hicieron Herrod y Mauzy fueron atendidas por los abogados de Kirton McConkie. “Todos fueron con abogados o paraprofesionales”, dijo Maledon en la entrevista de julio. “Ninguno de ellos en este caso estaba con nadie más que un abogado o el personal del abogado”.

Paul Adams se suicidó mientras estaba bajo custodia en 2017, luego de ser arrestado por agentes de Seguridad Nacional. Leizza Adams cumplió más de dos años en una prisión estatal por cargos de abuso sexual infantil. Tres de sus seis hijos fueron acogidos por miembros de la familia extendida de Leizza Adams. Los tres restantes fueron adoptados por familias de Arizona y presentaron una demanda contra la iglesia.