Gremios peruanos anuncian protesta contra gobierno en semana de la cumbre de APEC

Gremios peruanos de transportistas y comerciantes convocaron a una protesta de tres días contra el gobierno a partir de este miércoles en Lima, sede por estos días de la cumbre APEC a la que asistirán, entre otros, los presidentes de Estados Unidos y China.

«El 13,14 y 15 de noviembre está ratificada la huelga por el derecho a la vida, realmente estamos viviendo en un país inseguro», dijo a la AFP Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, tras una conferencia de prensa.

Los organizadores de la protesta pretenden paralizar actividades y realizar marchas contra la ola de extorsiones.

La movilización coincide con la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que reunirá a líderes de 21 economías.

Además de transportistas y comerciantes, los universitarios y centrales obreras planean sumarse a la protesta, añadió Campos.

La huelga es la cuarta que impulsa desde septiembre el gremio de transporte en Lima, el más golpeado por el chantaje del crimen organizado que deja cuatro choferes muertos desde mitad de año.

En la capital peruana, las movilizaciones pretenden llegar a las inmediaciones de la sede de la cumbre APEC que se halla fuertemente resguardada por la policía.

«Si no somos escuchados por este gobierno, queremos que estos señores (de la APEC) sepan que vivimos en un país inseguro», indicó Campos.

El gobierno decretó tres días no laborables y suspendió las clases presenciales esta semana, en un intento de boicotear las manifestaciones.

Además, desplegó a más de 13.000 agentes policiales para garantizar la seguridad de la cumbre.

Un tercio de los distritos de la capital peruana -que concentran a 60% de los 10 millones de habitantes- está desde septiembre bajo estado de emergencia, ante el auge de la criminalidad.

Bajo esa figura, el gobierno envió a los militares a que apoyen a la policía en las labores de control y patrullaje.

Las bandas del crimen organizado exigen hasta 50.000 soles (13.500 dólares) mensuales a las empresas de transporte, so pena de atacar a los vehículos y sus conductores.