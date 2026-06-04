Fujimori y Sánchez cierran en Lima sus campañas hacia la Presidencia de Perú

Internacional

Los últimos sondeos de opinión, que solo se podían publicar en Perú hasta el pasado domingo, señalaron que Fujimori tenía un promedio de tres puntos porcentuales de ventaja sobre Sánchez.

La candidata Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez finalizarán durante la noche de este jueves sus campañas de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el domingo en Perú, con mítines convocados en Lima y con el objetivo de buscar los votos decisivos que les permitan gobernar el país durante el periodo 2026-2031.



Fujimori, quien fue la candidata más votada en la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 12 de abril, con un 17,19 % de los sufragios, ha convocado a sus seguidores a su cierre de campaña en el distrito de Ate, en el este de la capital peruana.



La concentración se hará en la Arena Monumental, un amplio espacio en el que se celebran conciertos, ubicado al lado del Estadio Monumental de Lima, donde la líder del partido Fuerza Popular reunirá a sus copartidarios.



El la víspera, durante un mitin en la ciudad de Sullana, en la región norteña de Piura, Fujimori le declaró "la guerra frontal" a los extorsionadores y los sicarios, cuyo accionar delictivo se ha incrementado en el país, principalmente en Lima y las ciudades de la costa peruana.



"Extorsionan y cobran cupos a los comerciantes, bodegueros, pescadores y a los transportistas. Escúchenme bien claro, desde aquí en Sullana declaro la guerra a los extorsionadores y a los sicarios. Le declaro la guerra a estos criminales", sostuvo.



Sánchez, por su parte, realizará su mitin de cierre de campaña en el Campo de Marte, en las cercanías del centro histórico de Lima, luego de que la municipalidad capitalina le negara el permiso para que lo hiciera en el Paseo de Los Héroes Navales, habitual para este tipo de concentraciones.

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La municipalidad, que lidera el alcalde Renzo Reggiardo, del partido ultraderechista Renovación Popular, aseguró que ese espacio se encuentra en una zona declarada intangible, aunque en las últimas semanas si permitió que el líder de su agrupación y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, celebrara ahí marchas y mítines para denunciar, sin presentar pruebas contundentes, que fue víctima de un fraude electoral en la primera vuelta.



Tras esto, Sánchez emitió un mensaje dirigido a Reggiardo para pedirle que se corrigiera la decisión "con sentido democrático"; pero luego, su equipo de campaña informó que el mitin se celebrará en la Avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte.



El candidato del partido Juntos por el Perú, que obtuvo la segunda votación más alta en las elecciones generales, con el 12,03 %, reafirmó el miércoles su propuesta de convocar a un referéndum para plantear el cambio de la Constitución que fue promulgada en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de su rival electoral.



"A los agentes económicos, políticos, sociales, a todo el Perú, a los 35 millones de peruanos, haremos un gran referéndum y le diremos: 'querido pueblo ha llegado el momento. ¿quieren ustedes una nueva Constitución?", señaló en un mitin en la ciudad sureña de Arequipa.



Los últimos sondeos de opinión, que solo se podían publicar en Perú hasta el pasado domingo, señalaron que Fujimori tenía un promedio de tres puntos porcentuales de ventaja sobre Sánchez, aunque los encuestadores remarcaron que estos datos estaban aún dentro del margen del error estadístico, por lo que no se podía anticipar de manera categórica a un ganador de las elecciones presidenciales.