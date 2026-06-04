Familia de preso político muerto en prisión en Venezuela pide investigar responsabilidades

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Y cuestionó un pronunciamiento del Ministerio Público sobre la investigación de esta muerte.

Gabriel José Quero Navas, hermano de Víctor Quero Navas, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en la sede de la ONG Foro Penal en Caracas (Venezuela). Miguel Gutiérrez

La familia del preso político Víctor Quero Navas, cuyo deceso bajo custodia del Estado venezolano fue reconocido por las autoridades después de diez meses de ocurrido, pidió este miércoles a la Fiscalía investigar la responsabilidad de funcionarios en la violación de los derechos humanos del fallecido y cuestionó un pronunciamiento del Ministerio Público sobre la investigación de esta muerte.

En un comunicado, José Quero Navas, hermano del preso político fallecido, replicó el texto que la Fiscalía publicó en la víspera para descartar "lesiones traumáticas" en el cuerpo del detenido tras la exhumación realizada el pasado 8 de mayo al cadáver, diez meses después de la muerte, según el Gobierno.

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"Nos dirigimos a la opinión pública con el objeto único de realizar réplica de los hechos descritos en el señalado informe oficial, el cual se descontextualiza de un expediente (...) circunstancias, y responsables por acción u omisión de las instituciones, instancias, o rectores y otros aun no descritos en la investigación", dijo Quero Navas en un comunicado en nombre de la familia.

El texto del MP, señaló la familia, "se ha materializado, claramente, de una fuga de información" sobre la investigación y que, consideran, "pudiera estar dirigida, dadas las graves omisiones que se evidencian en el comunicado oficial antes mencionado, a exonerar de sus responsabilidades a la larga cadena de funcionarios públicos cuyas acciones y omisiones permitieron el fallecimiento" de Quero Navas.

"Exigimos, del Ministerio Público (...) el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades" a estos agentes, añade el texto en el que la familia también reclama la ausencia información respecto a las circunstancias en las que se produjo el arresto del fallecido, que hasta la fecha no están claras.

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Previamente, en declaraciones a la prensa, José Quero reclamó a la Fiscalía la publicación del comunicado al señalar que, mientras era difundido, fiscales le solicitaron, en una reunión, privacidad sobre la investigación.

"Y cuando abro la puerta y salgo de su oficina hay fanfarrias con el informe oficial del Ministerio Público. No, no es coherente, no es loable", dijo José Quero.

Aseguró que el proceso no está "cumpliendo las reglas del juego".

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Es un "acto desleal que está haciendo esta institución hacia mi familia, al no darme ni siquiera el tiempo de procesar" los expedientes, dijo.

"¿Qué hay allí? Representa las partes internas de quien fue mi hermano. No era un perro. No era la mascota del edificio. Era mi hermano. Y yo considero que eso requiere un respeto de dignidad. No una discusión ni un debate", continuó.

El pasado 7 de mayo, la Fiscalía anunció una investigación penal por la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo deceso en prisión causó conmoción en el país debido lo tardía de la confirmación del fallecimiento, pese a las constantes denuncias sobre su desaparición.

Como resultado de esa investigación, el Ministerio Público indicó el martes que las investigaciones permitieron "dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar".

La indignación por este caso se ahondó tras conocerse que Carmen Teresa Navas falleció el pasado 17 de mayo, diez días después de que se confirmara el fallecimiento de su hijo.