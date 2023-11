Francisco destituye a obispo conservador estadounidense muy crítico de su papado

El papa Francisco destituyó al obispo estadounidense Joseph Strickland, un destacado conservador que criticó reiteradamente su pontificado, anunció este sábado el Vaticano.

«El santo padre destituyó a Joseph E. Strickland del gobierno pastoral de la diócesis de Tyler» en Estados Unidos, anunció la Santa Sede en un comunicado.

El obispo de Austin, Joe Vásquez, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis, indicó la nota.

Francisco envió en junio a dos obispos estadounidenses a esa diócesis, situada en Texas, a hacer una investigación ordenada el papa sobre «todos los aspectos de gobierno y liderazgo» de Strickland.

El cardenal Daniel DiNardo, también de Texas, dijo que la llamada visita apostólica en junio había informado de que era «inviable» que el obispo permaneciera en el cargo.

Según los expertos, es extremadamente raro que un obispo sea cesado directamente de sus responsabilidades, en lugar de ser alentado u ordenado a renunciar.

«Me atengo a todas las cosas que se enumeraron como quejas en mi contra», dijo Strickland el sábado en un artículo publicado en un sitio web católico de Canadá.

El obispo, citado por LifeSiteNews, agregó que no implementó algunas de las reformas de Francisco porque no puede «dejar de alimentar» a una parte de su «rebaño» y «lo haría de la misma forma otra vez».

En una nota de blog publicada en su web en septiembre, Strickland respondió a los rumores de que el Vaticano lo instó a renunciar.

«No puedo renunciar a mi cargo de obispo de Tyler, porque equivaldría a abandonar el rebaño a mi cuidado», escribió entonces.

«También he declarado que respetaré la autoridad del papa Francisco, si me destituye de mis deberes como obispo de Tyler», añadió.

– «Actitud reaccionaria» -El Vaticano no especificó qué desencadenó la inspección apostólica de junio ni a qué conclusiones llegó.

Strickland escribió que los dos obispos habían pasado una semana realizando entrevistas sobre la situación en la diócesis.

Nombrado en 2012 por el predecesor de Francisco, Benedicto XVI, el obispo es uno de los críticos más destacados del papa argentino.

El pontífice de 86 años intenta que la Iglesia sea más abierta a diferentes puntos de vista. Pero se ha enfrentado a una fuerte oposición de sus detractores, especialmente en Estados Unidos, ya que lo acusan de causar confusión y no respetar las creencias fundamentales de los católicos.

En un mensaje publicado a principios de año en la red social X, Strickland acusó al papa de «socavar el depósito de la fe».

Muchos de sus críticos acusan a Francisco de no ser lo suficientemente firme en el tema del aborto y de mostrar demasiada tolerancia hacia los gais y los divorciados.

Durante una reunión de los jesuitas en Lisboa, Francisco lamentó la «actitud fuertemente reaccionaria» de algunos católicos en Estados Unidos.

También declaró que volver al pasado «es inútil» y que es necesario «entender que hay una evolución apropiada en la forma de abordar los temas de la fe y la moralidad».

La decisión de destituir a Strickland también fue anunciada por la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, en un comunicado tan escueto como el del Vaticano.

La diócesis de Tyler tiene más de 120.000 católicos de una población total de más de 1,4 millones de habitantes, según la Conferencia.

«Nuestro trabajo como Iglesia Católica en el noreste de Texas continúa», afirmó la diócesis.