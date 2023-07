Exmarine de EEUU resulta herido en combate en Ucrania

Un exmarine estadounidense que fue liberado por Rusia el año pasado como parte de un canje de prisioneros ha sido herido en combate en Ucrania, informó el martes el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Trevor Reed fue herido hace varias semanas, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación que no estaba autorizada para hablar públicamente del tema, por lo que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. Reed fue llevado a Alemania para recibir atención médica, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.

Los funcionarios estadounidenses dijeron poco sobre las heridas de Reed o su presencia en Ucrania, aunque afirmaron que no participaba en ninguna actividad en nombre del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de Reed de participar en los combates en Ucrania posiblemente complique las gestiones estadounidenses para conseguir la liberación de otros dos estadounidenses que siguen bajo custodia de Moscú: El periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich y el ejecutivo de seguridad corporativa Paul Whelan.

Su participación en los combates también planteaba el riesgo de que fuera detenido y devuelto a custodia rusa luego de que Estados Unidos se había esforzado para llevarlo a casa.

“Hemos sido increíblemente claros advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Ucrania, y mucho menos que participen en combates», dijo Patel. «Como saben, no estamos en condiciones de brindar asistencia para evacuar a ciudadanos estadounidenses privados de Ucrania, incluidos los estadounidenses que decidan viajar a Ucrania para participar en los combates”, añadió.

De momento se desconocía la naturaleza de la lesión de Reed, pero Patel dijo que había sido sacado de Ucrania por una organización no gubernamental. Fue trasladado al Centro Médico Regional Landstuhl, un centro de traumatología de nivel II situado cerca de la base aérea de Ramstein, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados.

No está claro cuántos estadounidenses se han ofrecido como voluntarios para luchar en Ucrania. Pero el conflicto ha atraído a combatientes de todo el mundo, y las autoridades ucranianas afirman que miles de voluntarios de decenas de países se han unido a su causa. Ucrania creó una fuerza de combate internacional pocos días después de la invasión rusa en febrero de 2022.

Reed fue liberado de custodia rusa en un canje de prisioneros realizado en abril de 2022 a cambio de un piloto ruso, Konstantin Yaroshenko, quien cumplía una sentencia federal de 20 años en prisión por asociación delictuosa para traficar cocaína a Estados Unidos.

El exmarine estadounidense fue arrestado en el verano de 2019 luego de que las autoridades rusas dijeron que había atacado a un agente cuando era llevado por la policía a una estación policial luego de un consumo excesivo de alcohol. Fue sentenciado a nueve años en prisión.

El gobierno estadounidense alegó que había sido detenido injustamente y presionó para que fuera liberado, mientras que su familia afirmaba que era inocente. Sus familiares también estaban preocupados por el deterioro de su salud. En un momento dado dijo que tosía sangre mientras estaba detenido. También protagonizó una huelga de hambre para protestar por las condiciones en las que estaba recluido.

The Messenger fue el primer medio de comunicación que publicó las noticias sobre las heridas sufridas por Reed.