El recurso de Julian Assange contra su extradición a EEUU será examinado en julio

La justicia británica examinará el 9 y el 10 de julio el recurso de Julian Assange contra su extradición a Estados Unidos, que quiere juzgar al fundador de Wikileaks por una filtración masiva de documentos.

Assange lucha para no ser entregado a la justicia estadounidense, que lo persigue por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

El australiano de 52 años está detenido en una prisión de alta seguridad cercana a Londres desde 2019 y podría ser condenado a una pena de 175 años de prisión en Estados Unidos, en virtud de la ley sobre espionaje existente en el país norteamericano.

En el último capítulo en este caso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de prensa, dos jueces británicos permitieron el pasado 20 de mayo a Julian Assange el derecho de apelación para detener su extradición.

El 26 de marzo, los jueces británicos habían pedido a las autoridades estadounidenses que garantizasen que el australiano podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.

Pero las garantías presentadas por Estados Unidos, en el primero de los puntos, no lograron convencer a los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres, después de que la justicia hubiera concedido la extradición a Estados Unidos en junio de 2022.

Assange fue arrestado por la policía británica en 2019, tras pasar siete años en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar su extradición a Suecia por un caso de presunta violación desestimado ese mismo año.

En las últimas semanas, los familiares de Assange, recluido durante cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, han alertado del deterioro de su salud.

Su defensa también advirtió durante las diferentes vistas sobre el riesgo de suicidio en caso de extradición.