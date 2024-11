El «potencialmente catastrófico» supertifón Man-yi se acerca a Filipinas

El supertifón Man-yi, que se dirige a Filipinas, se está intensificando y podría tener un impacto «potencialmente catastrófico» en este archipiélago, según el organismo meteorológico estatal, con millones de personas en riesgo.

Más de 650.000 personas abandonaron sus casas antes de la llegada de este «supertifón» con vientos de hasta 240 km/h, que tocará tierra tarde el sábado o a primera hora del domingo.

Esta es la sexta tormenta en azotar Filipinas en el último mes. Al menos 163 personas murieron en las anteriores, que dejaron a miles de personas sin hogar, destruyeron cosechas y mataron a ganado.

«Se perfila una situación potencialmente catastrófica y mortal en el noreste de la región de Bícol a medida que el supertifón ‘Pepito’ sigue intensificándose», declaró la agencia meteorológica en su última actualización, empleando el nombre local de la tormenta y refiriéndose a la parte sur de la isla principal, Luzón.

El gobierno pidió el sábado a la población que hiciera caso de las advertencias y se refugiara.

«Si es necesaria una evacuación preventiva, llevémosla a cabo y no esperemos a la hora de peligro para evacuar o buscar ayuda, (…) estaremos poniendo en peligro no sólo nuestras vidas, sino también las de nuestros rescatadores», declaró Marlo Iringan, subsecretario de Interior.

En la provincia de Albáy, Myrna Perea, su marido y sus tres hijos se refugiaron en un aula con otras nueve familias tras recibir la orden de abandonar su casa, hecha de chapa metálica.

Los cinco compartieron un colchón bajo el único ventilador que colgaba del aula. «Aunque la casa quede destruida, lo importante es no perder a un miembro de la familia», declaró Perea, de 44 años.

Los científicos afirman que el cambio climático incrementa la intensidad de las tormentas, provoca lluvias más intensas, inundaciones repentinas y ráfagas de viento más violentas.

Cada año, una veintena de grandes tormentas y tifones azotan Filipinas o sus aguas circundantes, matando a decenas de personas, pero es raro que se produzcan varios fenómenos meteorológicos de este tipo en un breve espacio de tiempo.