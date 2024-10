El Centro Carter presenta ante la OEA las actas de las elecciones en Venezuela

El Centro Carter presentó este miércoles ante la OEA «actas originales» de las elecciones en Venezuela que «demuestran» la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro.

«Acabo de recibir lo que se envió por correo internacional y me gustaría compartir esto con ustedes después de la sesión para que puedan ver que estas son actas originales de Venezuela que tienen un código QR muy significativo», afirmó Jennie K. Lincoln, asesora para América Latina y el Caribe del Centro Carter.

Este código «permitió a los testigos, los observadores electorales de miles y miles de centros de votación, recopilar la información de manera sistemática a partir de datos originales producidos por el CNE», el Consejo Nacional Electoral, añadió ante la Organización de los Estados Americanos en Washington.

«Este es el punto clave de estas elecciones», insistió Lincoln.

El Centro Carter fue invitado para observar los comicios del 28 de julio en los que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado vencedor para un tercer período de seis años entre denuncias de fraude.

La líder opositora María Corina Machado y el rival de Maduro en las urnas, Edmundo González Urrutia, afirman tener pruebas que lo desmiente: las actas electorales.

Lincoln les dio la razón.

Los datos «demuestran que Edmundo González ganó más del 67% de los votos y Nicolás Maduro obtuvo el 31%», pero «la responsabilidad» de proclamarlo recae sobre la autoridad electoral, declaró.

González Urrutia optó por pedir asilo en España tras pasar un mes en la clandestinidad y ser objeto de una orden de captura en Venezuela.

No solo la oposición conoce los «verdaderos resultados» de los comicios, sino que «el gobierno», el CNE y «los militares» también están al corriente porque el sistema de votación electrónica «funcionó», aseguró la representante del Centro Carter.

«El mundo sabe lo que pasó el 28 de julio; ahora tiene en sus manos la VERDAD!», reaccionó Machado en la red social X.

Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional denuncian fraude electoral y piden la publicación de las actas, a lo que Caracas se niega.

Durante la sesión del consejo permanente, el órgano ejecutivo de la organización, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un proceso electoral que «no fue ni justo ni libre ni transparente».

«Como se esperaba no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral», dijo.

«Como se esperaba se anunció un resultado fraudulento» que «se ocultó detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política», subrayó.

La cuestionada reelección de Maduro desató protestas en el país caribeño que se saldaron con 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos.