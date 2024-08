El candidato opositor pide a Maduro «ponerse a un lado» para una transición en Venezuela

El candidato opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió el lunes al mandatario Nicolás Maduro «ponerse a un lado y dar el paso ya» para una transición «en paz», en medio de una crisis poselectoral por su cuestionada reelección.

«Usted (Maduro) y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz», dijo González Urrutia en un video difundido por X. «Estoy dispuesto al diálogo político para comenzar la definitiva transformación democrática de nuestra nación», agregó.

Maduro fue proclamado reelegido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, hasta el 2031. La oposición, liderada por María Corina Machado, desestima los resultados oficiales al alegar fraude y reivindica la victoria de González Urrutia, asegurando tener copias de más del 80% de las actas electorales que demuestran que fue el vencedor.

El CNE alega que no ha publicado detalle del escrutinio por ser blanco de un «ataque ciberterrorista», que el Centro Carter y otros observadores descartan.

Anunciado el resultado oficial, han estallado protestas en Venezuela, con 25 muertos y más de 2.400 detenidos registrados.

«Cada día que entorpecen la transición democrática los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento de nuestra gente», dijo González Urrutia en el video.

El gobierno de Maduro responsabiliza a Machado, impedida de participar en los comicios del 28 de julio por una inhabilitación política, y a González Urrutia de actos de violencia y de un intento de golpe de Estado.

Las autoridades abrieron una investigación penal en su contra por «instigación a la rebelión», entre otros cargos, poco después de que el presidente pidiera cárcel para ambos, aunque no hay órdenes de captura.

González Urrutia no ha aparecido en público desde el 30 de julio y está en la clandestinidad junto a Machado, quien se presentó en una manifestación en Caracas el sábado.

Maduro dijo el sábado que su contrincante en las pasadas elecciones está «preparando su fuga de Venezuela».