Cuba sufre el tercer apagón general en menos de dos meses

El sistema eléctrico nacional de Cuba se cayó el miércoles por una falla de su principal termoeléctrica, sin «dar respiro» a los cubanos que viven su tercer apagón nacional en menos de dos meses.

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo que espera un «buen avance» en la recuperación del servicio durante esta jornada.

«Los compañeros del Ministerio de Energía y Minas de Cuba y de la compañía nacional elétrica UNE trabajan sin descanso y con precisión en su reconexión», indicó Díaz-Canel en su cuenta X.

El Ministerio de Energía y Minas informó durante la madrugada que «se produjo la desconexión del Sistema Eléctrico, SEN, al salir la termoeléctrica Antonio Guiteras», la más importante del país, dijo en X.

Según las autoridades, en el transcurso de la mañana circuitos independientes de generación eléctrica fueron restablecidos en todas las provincias del país, especialmente los que sirven a los hospitales, pero la gran mayoría de los 10 millones de habitantes de la isla continuaban sin corriente a medio día.

Orlando Matos, un velador que estaba de guardia cuando empezó el apagón se queja de que la crisis energética «no da respiro». «Uno vive bajo la zozobra», exclamó.

– «Uno se deprime» -Osnel Delgado, un bailarin de 39 años dice al lado de su esposa también bailarina: «Uno trata de sobreponerse todo el tiempo a esta situación, pero cuando el medio no te ayuda, pues uno termina como que no quiere hacer nada. Uno se deprime».

La falla se produce tras otro corte generalizado el 6 de noviembre pasado, cuando el huracán Rafael provocó una caída del sistema que duró varios días.

Solo unas semanas antes, el 18 de octubre, otra falla en la misma termoeléctrica, ubicada en la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, desencadenó un apagón nacional de cuatro días.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó que en esta ocasión «las condiciones son más favorables que en la última desconexión».

«No hubo ningún daño en las unidades de generación del país que estaban en línea», por lo que se espera que durante el día haya «un porcentaje grande de recuperación» del suministro, indicó el ministerio en X.

En La Habana había en la mañana del miércoles pocas personas en la calle. Muchas familias no llevaron a sus hijos a la escuela y empleados estatales fueron informados de que sus empresas no abrirían.

Además de los apagones, dos huracanes y un terremoto han golpeado la isla esta temporada, que dejaron ocho fallecidos y numerosos daños materiales.

– Frágil sistema energético -La emergencia energética ocurre cuando está previsto para este miércoles en La Habana un encuentro entre autoridades de Estados Unidos y de Cuba para revisar los acuerdos bilaterales en materia migratoria, la última reunión de este tipo de la administración de Joe Biden.

El gobierno cubano ha dicho reiteradamente que la crítica situación económica y energética que afecta al país se debe al embargo enconómico impuesto por Washington desde hace más de seis décadas. Este bloqueo se edureción durante el primer gobierno de Donald Trump (2017-2021), sin que su sucesor lo haya flexibilizado en general.

El país cuenta con un desgastado sistema de ocho termoeléctricas obsoletas que requieren de constante mantenimiento. Además lo integran grupos electrógeneos y algunas plantas flotantes generadoras de electricidad que Cuba renta a empresas turcas, ambas tecnologías son alimentadas con combustible que la isla necesita importar ante la escasez.

Desde los dos apagones anteriores, la población pasa muchas horas sin servicio eléctrico, en algunas provincias casi todo el día, debido al déficit crónico de generación de electricidad.

En septiembre de 2022 la isla ya había enfrentado un apagón generalizado por el paso del huracán Ian.

Cuba vive su peor crisis económica en treinta años, en medio de la escasez de alimentos, medicinas, combustible y con una inflación galopante.