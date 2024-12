Cerca de 3.800 niños han cruzado solos el Darién en 2024, cifra récord

Al menos 3.800 niños migrantes han cruzado solos este año la inhóspita selva panameña del Darién rumbo a Estados Unidos, cifra que supera cualquier registro anterior, advirtió este jueves Unicef.

Este aumento ocurre a pesar de que el número total de migrantes que atravesaron este paso ha bajado considerablemente, según cifras oficiales panameñas.

«En los primeros diez meses del año, 3.800 niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados han atravesado la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá, mientras que la cifra registrada en la totalidad del año 2023 no llegó a los 3.300», señaló Unicef en un comunicado.

Según el Sistema Nacional de Migración, 61.154 niños cruzaron la jungla panameña en los primeros diez meses de 2024, sin precisar si viajaban solos o acompañados.

La selva del Darién se ha convertido en un corredor para los migrantes que, desde Sudamérica, tratan de llegar a Estados Unidos.

En 2023, más de medio millón de personas cruzaron esta jungla, en la que operan bandas criminales y es hábitat de animales peligrosos. En lo que va de año, al menos 286.000 migrantes hicieron este recorrido.

En su mayoría son migrantes venezolanos, aunque también destaca el número de colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos.

Diversos organismos internacionales han denunciado que cuando llegan a puestos fronterizos de Panamá, los menores presentan heridas en la piel, torceduras, picaduras de insectos, enfermedades y deshidratación.

Unicef «observa con preocupación el aumento del número de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados que se desplazan por América Latina y el Caribe», señaló Anne-Claire Dufay, directora regional a cargo de Unicef para América Latina y el Caribe.

«Al viajar solos, son más propensos a sufrir violencia —incluida la violencia sexual, abuso y explotación—, lo que perjudica su salud física y mental y su bienestar», añadió la agencia de la ONU para la infancia.