3 migrantes muertos y 17 heridos al ser atropellados en carretera del sur de México

Tres migrantes murieron y 17 resultaron heridos el jueves cuando fueron atropellados por un vehículo en una carretera en el estado sureño de Oaxaca, dijeron las autoridades.

Las autoridades confirmaron que dos de los muertos, un adulto y un niño, eran de Nicaragua. Los fiscales del estado de Oaxaca dijeron que se trataban de un padre y su hija de ocho años.

También murió una mujer ecuatoriana. No hubo información inmediata sobre el estado de salud de los heridos en el accidente.

Oaxaca es una ruta clave para los migrantes que buscan cruzar México para llegar a la frontera con Estados Unidos, y los accidentes que involucran a migrantes allí son comunes.

Las muertes ocurrieron la madrugada del jueves en una carretera de dos carriles cerca de la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Los grupos de migrantes suelen caminar por los costados de las carreteras en el sur de México en la oscuridad previa al amanecer para evitar el calor abrasador del día.

En ocasiones, los vehículos de patrulla de la policía acompañan a grandes grupos de migrantes que caminan por las carreteras para intentar evitar este tipo de accidentes. No quedó claro por qué el grupo atropellado el jueves no contaba con esa protección, y los activistas en favor de los derechos de los inmigrantes criticaron a la policía por no haber evitado las muertes.

La Fiscalía estatal dijo que un hombre, aparentemente el conductor del vehículo, fue detenido y podría enfrentar cargos equivalentes a homicidio vehicular.

En abril, tres migrantes murieron en un accidente de carretera en el estado de Oaxaca. Al menos dos de los muertos eran de Camerún, una nación africana.

En marzo, se encontraron los cadáveres de ocho migrantes asiáticos tras un accidente de barco en la costa del Pacífico de Oaxaca.

Se localizó a un sobreviviente. Los cuerpos fueron encontrados cerca de una playa en la localidad de Playa Vicente, que se encuentra a unos 400 kilómetros al este de la frontera de México con Guatemala.

En 2023, al menos 16 migrantes de Venezuela y Haití murieron en un accidente de autobús en Oaxaca .

En México se han producido varias muertes de migrantes en medio de un aumento de la cantidad de migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos . Debido a que los agentes de migración suelen hacer redadas en los autobuses regulares, algunos migrantes intentan hacer el viaje a pie.