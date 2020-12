‘Wonder Woman 1984; logró el mejor debut en taquilla de la pandemia $16.7M

AP

Washington Hispanic:

A pesar de estrenarse simultáneamente por el servicio de streaming, «Wonder Woman 1984» logró el mejor debut en taquilla de la pandemia, abriendo con $16.7 millones durante el fin de semana de Navidad, según las estimaciones del estudio del domingo.

Eso es sólo un ligero destello de negocios típicos durante la temporada de vacaciones, cuando los cines suelen estar llenos y los recibos de taquilla están entre los mejores del año. El año pasado, «Star Wars: Rise of Skywalker» superó los 32 millones de dólares solo el día de Navidad. Según la firma de datos Comscore, el 35% de los cines norteamericanos están abiertos actualmente.

Pero Warner Bros. sin embargo celebró la actuación de «Wonder Woman 1984», que aterrizó en 2.150 teatros y mejoró el lanzamiento de aproximadamente 10 millones de dólares de Warner Bros.- «Tenet» en América del Norte. («The Croods: A New Age» de Universal Pictures se estrenó de manera similar a finales de noviembre.) «Wonder Woman 1984» recaudó 19,4 millones de dólares adicionales en los mercados internacionales, donde comenzó a jugar una semana antes. La secuela dirigida por Patty Jenkins,protagonizada por Gal Gadot, ha hecho 85 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha.

«Esta es una apertura teatral muy débil», dijo David Gross, quien dirige la consultora de cine FranchiseRe. «Con más de la mitad de los cines norteamericanos cerrados y la pandemia en aumento, la mayoría de los cinéfilas y los aficionados no tienen más remedio que ver la película por televisión. Las primeras aperturas extranjeras también han sido débiles».

Warner Bros. ha sido criticado por hollywood por sus planes de desviar «Wonder Woman 1984» y todos sus títulos de 2021 a HBO Max a través de un plan de lanzamiento híbrido destinado a impulsar a los suscriptores. El director de «Tenet», Christopher Nolan, calificó la estrategia como «un desastre». A principios de este mes, el director ejecutivo de AT&T, John Stankey, dijo que el servicio tiene 12,6 millones de usuarios activados, en vez de 8,6 millones el 30 de septiembre.

En 2017, «Wonder Woman» abrió con más de $100 millones en ventas de entradas de 4,100 teatros, estableciendo un récord para la mayor apertura de una cineasta femenina. Finalmente recaudó $822 millones en todo el mundo. Se esperaba que la secuela, hecha por unos 200 millones de dólares, se acercara a los 1.000 millones de dólares en taquilla antes de la pandemia, pero está en camino de ganar unos 180 millones de dólares, según las proyecciones de Gross.

Pero WarnerMedia cuenta con «Wonder Woman 1984» para importar más a HBO Max, que se tambaleó en su lanzamiento inicial. Los informes circularon durante el fin de semana de algunos usuarios que tenían dificultades técnicas en streaming «Wonder Woman 1984», particularmente cuando se reproduce la película a través de Roku. HBO Max se puso en marcha en Roku a mediados de diciembre después de meses de negociaciones.

Warner Bros. sin embargo se apoderó de los rendimientos de «Wonder Woman 1984» como el mejor como cabía esperar, dadas las circunstancias. El estudio anunció el domingo que aceleraría una tercera película de «Wonder Woman», con Jenkins y Gadot regresando.

«Wonder Woman 1984 batió récords y superó nuestras expectativas en todas nuestras métricas clave de visualización y suscriptores en sus primeras 24 horas en el servicio, y el interés y el impulso que estamos viendo indican que esto probablemente continuará mucho más allá del fin de semana», dijo Andy Forssell, vicepresidente ejecutivo y gerente general de las operaciones directas a consumidores de WarnerMedia. «Durante estos momentos muy difíciles, fue agradable dar a las familias la opción de disfrutar de esta película edificante en casa, donde la visualización del teatro no era una opción».

«Wonder Woman 1984» no fue la única gran película que se desvió a casa durante la Navidad. The Walt Disney Co. dirigió la última versión de Pixar, «Soul», a Disney+. Se estrenó teatralmente en algunos mercados internacionales, sobre todo en China, donde ganó 5,5 millones de dólares.

Los números de streaming no se proporcionaron para «Soul» o «Wonder Woman 1984». WarnerMedia dijo que casi la mitad de los suscriptores de HBO Max vieron «Wonder Woman 1984» en su primer día en la plataforma de streaming, aunque no dijo cuánto tiempo constituía un reloj.

Universal Pictures también lanzó «News of the World», un western protagonizado por Tom Hanks y dirigido por Paul Greengrass, sólo en teatros. El estudio propiedad de Comcast ha seguido un enfoque diferente durante la pandemia, cortando acuerdos con los expositores para acortar radicalmente la exclusiva ventana teatral a tan solo 17 días, antes de mover las películas a vídeos premium a la carta. «Noticias del Mundo» recaudó un estimado de 2,4 millones de dólares a nivel nacional

La aclamada «Promising Young Woman» de Emerald Fennell, protagonizada por Carey Mulligan, debutó en 1.300 cines, ganando $680,000 para Focus Features.