Will Smith y Martin Lawrence vuelven a formar equipo para la secuela de ‘Bad Boys’

Will Smith y Martin Lawrence volverán a formar equipo para una cuarta película de “Bad Boys”, en uno de los nuevos proyectos de mayor perfil de Smith desde la bofetada .

Sony Pictures anunció el martes que la secuela sin título de «Bad Boys» se encuentra en las primeras etapas de preproducción. En un video publicado en Instagram , Smith se filmó conduciendo hacia la casa de Lawrence. Abrazándose en la puerta, Smith exclama: «¡Ya es hora!».

Según los informes, el desarrollo de la secuela de «Bad Boys», que sigue a «Bad Boys for Life» de 2020, se suspendió después de que Smith golpeó a Chris Rock en los Premios de la Academia en marzo pasado. Pero en mayo pasado, el jefe de Sony Pictures, Tom Rothman, cuestionó esos informes.

“No había frenos para bombear porque el auto no se movía”, dijo Rothman. “Fue algo muy desafortunado lo que sucedió, y no creo que sea realmente mi lugar comentar, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona. Ese fue un ejemplo de una muy buena persona pasando por un muy mal momento, frente al mundo. Creo que su disculpa y arrepentimiento son genuinos, y creo en el perdón y la redención”.

Poco antes de que la pandemia cerrara los cines, “Bad Boys for Life” fue un éxito de taquilla , recaudando $426 millones en todo el mundo. El productor Jerry Bruckheimer regresa para la cuarta película, al igual que los directores de “Bad Boys For Life”, Adil El Arbi y Bilall Fallah.