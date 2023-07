Warner Music los respalda Yami Safdie presenta “Demasiado” junto a Álvaro de Luna

Yami Safdie llega con un nuevo sencillo, esta vez acompañada por el artista español Álvaro de Luna con quien presentan “Demasiado”.

Este dúo entre la artista argentina y el español se dio gracias a la participación de ambos en un Camp de composición que organizó Warner Music en Madrid, donde pudieron conocerse y encontrar los versos que construyeron este tema. Sin embargo, Yami dejó que sus fanáticos adivinaran con quien sería la colaboración de este nuevo single a través de sus redes donde compartió los primeros versos.

“Demasiado” es una balada que trata sobre las inseguridades que pueden surgir en una relación. Por un lado, los versos de Yami hacen referencia al apego ansioso donde uno siempre está necesitando al otro. Mientras que Álvaro canta desde el lugar del apego evitativo, donde al contrario uno muestra un poco más de distancia. “Habla sobre la vulnerabilidad e inseguridad de mostrarle ese costado al otro en una relación, y todos esos miedos que pueden surgir incluso con una relación sana” comentó Yami.

La canción llega con videoclip incluido dirigido por Ornella de Virgilio, donde se los ve a ambos artistas en el proceso de creación y grabación de la canción en el estudio, con algunos planos de ellos dos recorriendo juntos las calles de Madrid. Además, como gran parte de sus temas, la canción fue producida por Coco.

Yami viene de estar en España donde no solo participó del Camp donde conoció a Álvaro y otros artistas, sino que tuvo la oportunidad de cantar “El Bolero” con Milo J en uno de los recitales del cantante. El año de la artista argentina continúa con muchos más proyectos musicales y presentaciones. Sin ir más lejos, este viernes estará cantando en el festival The LAMC en Nueva York, donde junto a Trueno son los únicos artistas representando Argentina. Asimismo, en noviembre también será parte del line up del Primavera Sound.

SOBRE YAMI SAFDIE

Yami Safdie inició sus estudios en canto y teatro musical a los 9 años. Durante su adolescencia, estudió música en el Conservatorio Alberto Ginastera mientras que actualmente cursa la Licenciatura en Artes Escénicas. A sus 19 años comenzó a subir covers a sus redes sociales, lo que le dio una amplia audiencia que hoy supera los 795.000 seguidores en Instagram y más de 3.5 millones en TikTok.

En el año 2017 lanzó su primer tema titulado “Tan Fuerte”, inspirado por el movimiento #NiUnaMenos. En 2018, protagonizó el musical YouMusicaLive en el Teatro Ópera, convocando a miles de adolescentes; mientras que también tuvo un gran cierre en Tecnópolis frente a más de 10.000 personas. En 2019, su single “No Me Digas” alcanzó las 600.000 reproducciones en YouTube y los 300.000 streams en plataformas digitales.

En el 2021, Yami inició una nueva etapa en su carrera con sus últimos lanzamientos: “Caminar Sola”, “Flashear”, «FC» y «Pa´ Quererme Así», con los que superó los 400.000 streams en Spotify.

A fines de ese mismo año, firmó con Warner Music Argentina. Su primer lanzamiento con la discográfica fue “Como Si Na”, la cual superó las 460.000 streams en Spotify y 500.000 reproducciones en YouTube.

En 2022, Yami lanzó su sencillo “Catálogo” con la cantante mexicana Francely Abreuu. El tema ya superó los 860.000 streams en Spotify. En junio presentó “El Show”, su primer tema en solitario del 2022 el cual además de “La Canción + bella” formaron parte de su primer álbum “Dije Que No Me Iba a Enamorar”, lanzado en noviembre y que en menos de 24 horas alcanzó más de un millón de reproducciones en Spotify.