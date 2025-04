Vuelven al cine los superhéroes, desde ‘Superman’ hasta ‘Los Cuatro Fantásticos’

Superman ya tiene mucho sobre sus hombros. Parece injusto añadir el destino de Hollywood a sus preocupaciones.

Pero esa es la presión que conlleva ser una de las estrellas más importantes del universo del cómic, quien recibe una gran reintroducción en un momento turbulento. Por suerte, no lo hace solo: Marvel Studios también regresa a los cines a lo grande con dos películas este verano: «Thunderbolts» y «Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos».

Cinco años después de que la pandemia de COVID-19 paralizara la industria cinematográfica, y dos años después de las huelgas , la industria aún no se ha recuperado por completo. Puede que los críticos se hayan quejado de la fatiga de los superhéroes, pero tras varios veranos con una oferta reducida, es evidente que son una parte vital de la mezcla, sobre todo cuando son buenos.

CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

Esta combinación de fotos muestra el arte promocional de, fila superior de izquierda a derecha, «28 Years Later», «Another Simple Favor», «The Bad Guys 2», «Bailarina», «Bring Her Back», «Don’t Let’s Go to the Dogs», «Elio», segunda fila de izquierda a derecha, «F1», «Final Destination Bloodlines», «Freakier Friday», «Friendship», «Cómo entrenar a tu dragón», «Date prisa mañana», «Sé lo que hicisteis el último verano», y fila inferior de izquierda a derecha, «Jurassic World Rebirth», «Materialists», «The Naked Gun», «Smurfs», «Superman», «The Surfer» y «Thunderbolts». (Sony/Amazon/Universal/Lionsgate/A24/Sony Pictures Classics/Disney-Pixar/Warner Bros./Warner Bros./Disney/A24/Universal/Lionsgate/Sony/Universal/A24/Paramount/Paramount/Warner Bros./Roadside Attractions y Marvel-Disney vía AP)

Esto es lo que llegará a los cines y al streaming de mayo a agosto

El verano de 4 mil millones de dólares de “Barbenheimer” puede ser más recordado por esas dos películas, pero no llegó a esa cifra sin las películas “Guardianes de la Galaxia” y “Spider-Man ”, la segunda y tercera con mayores recaudaciones de la temporada.

El verano empieza temprano en Hollywood, el primer fin de semana de mayo. Puede que los niños todavía estén en la escuela y las piscinas aún estén cerradas, pero ese inicio puede ser decisivo para ese crucial tramo de 123 días que históricamente ha representado alrededor del 40% de la taquilla anual. El año pasado fue el primero de muchos que no se estrenó con una película de Marvel, y se notó: el negocio avanzó con dificultad durante semanas hasta que Disney llegó al rescate con «Intensa-Mente 2» y «Deadpool y Lobezno».

Este año, el poderoso estudio regresa a ese lugar familiar con “Thunderbolts”, que reúne a inadaptados y antihéroes como Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour) y Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Esta imagen publicada por Marvel Studios muestra, de izquierda a derecha, a David Harbour, Hannah John-Kamen, Sebastian Stan, Florence Pugh y Wyatt Russell en una escena de «Thunderbolts». (Disney-Marvel Studios vía AP)

«Es una versión divertida de lo que podría ser una película como esta», dijo el director Jake Schreier. «Vamos a ir a algunos lugares que son diferentes a lo que uno esperaría normalmente».

Agregó: “Intenta ser una película sobre algo y el momento en el que estamos, no en un sentido político, sino simplemente dónde está cada uno y por lo que ha estado pasando cada uno”.

El fin de semana del Día de los Caídos también podría ser un éxito rotundo unas semanas después, con las películas de acción real «Lilo y Stitch» y «Misión: Imposible: El Juicio Final» arrasando en los cines. Con un nuevo «Jurassic World», una película de acción real «Cómo entrenar a tu dragón» y una película de Fórmula 1 también en cartelera hasta junio y julio, la temporada de verano de 2025 tiene el potencial de ser la más grande de la era pos-COVID.

Antes de la pandemia, todos los veranos, salvo uno, desde 2007 superaron la marca de los 4 mil millones de dólares. Desde 2020, solo uno lo ha logrado: el de 2023, liderado por «Barbie».

Salvando a Superman (y al Universo DC)

Tras tres películas de «Guardianes», James Gunn sabe que no tiene mucho control sobre si la gente compra entradas para sus películas. Su trabajo es crear algo bueno, entretenido y digno del público.

Pero eso también posiblemente sea subestimar la presión de enfrentarse a Superman y supervisar un universo DC unificado que comienza con “Superman” el 11 de julio. Él la considera la primera verdadera película de superhéroes que ha hecho.

“Es un viaje personal para Superman completamente nuevo”, dijo Gunn. “Se trata, ante todo, de lo que Superman aprende sobre sí mismo. Pero también de los robots, los perros voladores y todo eso. Se trata de tomar a una persona muy real y ponerla en medio de esta situación y este mundo atroces, y jugar con eso. Creo que es muy divertido por eso”.

Nicholas Hoult (izquierda), David Corenswet (centro) y el director James Gunn en el set de «Superman». (Jessica Miglio/Warner Bros. Pictures vía AP)

Esta imagen, publicada por Warner Bros. Pictures, muestra a Nicholas Hoult (izquierda), David Corenswet (centro) y el director James Gunn en el set de «Superman». (Jessica Miglio/Warner Bros. Pictures vía AP)

La película presenta a un nuevo actor en el papel de Superman/Clark Kent, David Corenswet, quien protagoniza junto a Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. Gunn comentó que se esperan resultados diferentes de ambos.

«Fue muy divertido crear un Lex que realmente matará a Superman», dijo. «Da bastante miedo».

La película también está «sentando las bases del resto del Universo DC», dijo Gunn. «Si funciona como película en esencia, eso es lo que necesitamos que suceda, eso es lo que me importa».

La marca Superman siempre ha ido por detrás de Batman en taquilla. Ninguna de las películas de Zack Snyder superó los mil millones de dólares, sin tener en cuenta la inflación, mientras que las dos secuelas de «El Caballero de la Noche» de Christopher Nolan sí lo hicieron. Pero Gunn no le da mucha importancia.

«Sólo quiero hacer una película decente que genere un poco de dinero», dijo Gunn.

La primera familia de Marvel

Superman no es la única marca legendaria que tendrá un regreso espectacular este verano. Un nuevo equipo de los Cuatro Fantásticos , reunido por primera vez bajo el paraguas del Universo Cinematográfico de Marvel y Kevin Feige, llegará a los cines el 25 de julio.

“Los Cuatro Fantásticos es un cómic que me encanta desde niño”, dijo el director Matt Shakman. “Son los héroes legendarios de los años 60 sobre los que se construyó la era plateada de Marvel”.

«Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.» (20th Century Studios/Marvel Studios vía AP)

Creada por Stan Lee y Jack Kirby, Los Cuatro Fantásticos es una de las series de cómics más longevas de Marvel. Sin embargo, no ha tenido la historia más distinguida en el cine, incluyendo dos películas con Chris Evans y una con Michael B. Jordan.

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” está ambientada en un Nueva York retrofuturista de los años 60, donde Reed Richards (Pedro Pascal) es “básicamente Steve Jobs conoce a Einstein y crea tecnología que está cambiando el mundo” y Sue Storm (Vanessa Kirby) es “esencialmente la secretaria general de la ONU”, dijo Shakman.

Shakman, un veterano de la televisión con créditos como director en programas como “WandaVision” y “It’s Always Sunny in Philadelphia”, dijo que quiere hacer lo correcto por los personajes y la audiencia.

«Está trabajando a una escala increíblemente grande en cuanto a la construcción del mundo, pero tampoco se diferencia de todas las grandes comedias y dramas que he hecho», dijo Shakman. «Al final, todo se reduce a los personajes, a las relaciones, a la emoción y al humor».

Además, siente una responsabilidad hacia la idea de la gran película del verano.

“Fue la alegría de mi infancia. … Gran parte de ello tiene que ver con construir mundos y adentrarse en un lugar maravilloso”, dijo. “Eso es lo que sentí cuando vi ‘Indiana Jones’ de niño y es lo que espero que la gente sienta cuando vea ‘Los Cuatro Fantásticos’ este verano”.

Por qué el verano de 2025 podría ser un gran año para el cine

Los estudios saben que los superhéroes por sí solos no conforman un mercado cinematográfico sólido y hay muchas otras opciones en el menú, incluidas franquicias, películas de eventos e independientes: hay películas familiares («Los Pitufos», «Elio», «Los Malos 2»); acción y aventuras («Bailarina», «Karate Kid: Leyendas»); terror, suspenso y slashers («28 años después», «Sé lo que hicisteis el último verano», «M3GAN 2.0»); romances («Materialistas», «Jane Austen arruinó mi vida»); dramas («Sorry, Baby», «La vida de Chuck»); una nueva película de Wes Anderson («The Phoenician Scheme»); y comedias («Un viernes más loco», «Bride Hard», «La pistola desnuda»), aunque una de las más esperadas, «Happy Gilmore 2», estará en Netflix.

“La frecuencia de las películas, su ritmo, su gran cantidad, y la calidad percibida y el entusiasmo que rodea a esta programación son casi como nunca antes”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Dibuja un plano de la programación perfecta para el verano: 2025 es el indicado”.

Una de las películas más taquilleras de la temporada podría ser «Jurassic World Rebirth», la séptima entrega de una franquicia de 6 mil millones de dólares. Incluso su predecesora, que tuvo una mala acogida , recaudó mil millones. Esta vez, contrataron a un nuevo cineasta, el autoproclamado superfan de «Jurassic Park» Gareth Edwards, y al guionista de la película original para una nueva aventura con Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey.

“La gente me pregunta si siento presión, y la mayor presión que siento es la mía como fan y la de Steven Spielberg, para no decepcionarlo”, dijo Edwards. “Curiosamente, lo genial de hacer una película de ‘Jurassic’ es que, en el fondo, todos saben que, en parte, están en este negocio gracias a esa película y al trabajo de Steven”.

Es apropiado, en cierto modo, que 2025 marque el 50 aniversario de lo que se considera el primer éxito de taquilla del verano: “Tiburón”.

Edwards dijo que nació en ese mundo de grandes éxitos de taquilla de verano que moldeó su temprana pasión por el cine. Dirigir uno, dijo, «es como un sueño. Tienes la oportunidad de arriesgar».

Y la inestabilidad económica podría favorecer a la industria, al menos en lo que respecta a la asistencia al cine. Incluso con el aumento de los precios de las entradas, las películas en salas de cine siguen siendo el entretenimiento más asequible fuera del hogar, y la asistencia tiende a aumentar durante los años de recesión. La taquilla nacional anual superó los 10 mil millones de dólares por primera vez en 2009.

Más recientemente, la semana en que se anunciaron los aranceles, «Una película de Minecraft» duplicó sus proyecciones de recaudación para el fin de semana de estreno, y todos los compradores de entradas vieron tráilers y pósters de todo lo que estaba por venir. Fue, señaló Dergarabedian, uno de los pocos resultados financieros positivos de esa semana.

El cineasta de «Top Gun: Maverick», Joseph Kosinski, sabe cómo lanzar un espectáculo cinematográfico de alto coste en un mercado turbulento. Pero se siente satisfecho con el verano y el lugar que ocupa «F1» en él. Warner Bros. estrenará «F1» el 27 de junio.

“Este verano es cuando todo este producto en el que hemos estado trabajando durante los últimos años finalmente llega al mercado, así que soy muy optimista”, dijo Kosinski. “Para finales de este verano, espero que la gente ya no hable de estar de bajón y que sintamos que hemos recuperado la motivación y estamos listos para empezar con buen pie”