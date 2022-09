UnidosUS rinde emotivo homenaje a Raúl Yzaguirre

Un homenaje a la vida y al legado de su Presidente Eméritus Raúl Yzaguirre, rindió la coalición UnidosUS en una emotiva recepción, que siguió al reciente tributo presentado por el presidente Joe Biden, que le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad en julio, la distinción civil más alta en toda la nación.

El último evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, y contó con la asistencia de cientos de invitados que llegaron desde toda la nación. Con dicha recepción se dio inicio al Mes de la Herencia Hispana, que se desarrolla anualmente del 15 de Septiembre al 15 de Octubre.

Entre los asistentes y oradores de la ceremonia estuvieron, José H. Villarreal, expresidente de la Junta de UnidosUS; Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos; el congresista demócrata Joaquín Castro, del 20th Distrito de Texas.

Asimismo, Marco A. Davis, Presidente y CEO del Instituto del Caucus Hispano del Congreso; Elba Montalvo, exPresidenta and CEO de The Committee for Hispanic Children and Families; Delia de la Vara, Senior VP, Advancement and External Relations, UnidosUS, y Ben Yzaguirre, hijo de Raúl Yzaguirre.

«Estamos orgullosos de estar reunidos para celebrar el legado de Raúl Yzaguirre, un pionero e innovador quien ha dedicado su vida para luchar por la justicia y la igualdad» dijo Janet Murguía, presidenta y CEO de UnidosUS.

“Raúl fue clave en construir UnidosUS y también el movimiento Hispano de los derechos civiles, el cual es una fuerza muy granda hoy en día”.

“Su vida al servicio de nuestra comunidad ayudó a darle poder, social y económicamente, a los latinos. Y es un buen ejemplo de las contribuciones a este país hechas por latinos de todos los estratos sociales», concluyó Murguía.