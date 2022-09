Una película desgarradora habla del tiroteo en Las Vegas y sus consecuencias

Un par de botas vaqueras que Ashley Hoff nunca pensó que volvería a ver ayudaron a revelar una poderosa historia sobre el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos.

La película resultante, «11 minutos», es un relato interno de la masacre de 2017 en un festival de música country en Las Vegas y, lo que es más importante, sobre cómo repercutió en la vida de quienes estaban allí. Con más de tres horas de duración, el documental de cuatro partes debuta el martes en el servicio de transmisión de Paramount+.

“Nunca me sentí más útil o más como si el universo me pusiera exactamente donde se suponía que debía estar”, dijo Hoff, productor ejecutivo de “11 Minutes”.

Parece un sentimiento extraño dado que Hoff estuvo en el espectáculo el 1 de octubre de 2017, a cuatro filas del escenario mientras Jason Aldean cantaba «Any Ol’ Barstool». Hoff escuchó estallidos que ella y su esposo, Shaun, primero consideraron fuegos artificiales, no el trabajo de un hombre armado disparando desde la ventana de un hotel cercano.

Se volvió para mirar a su esposo y vio a alguien justo detrás de él herido de bala en la cara. Alternaban agacharse en el suelo para cubrirse y huir, dependiendo de cuándo podían escuchar los disparos.

En un momento, se quitó las botas de vaquero porque estaba demasiado resbaladizo para correr con ellas, y finalmente escapó del campo de exterminio donde 58 personas murieron esa noche y dos más después de sus heridas. Más de 850 personas resultaron heridas antes de que cesaran los disparos.

Nueve meses después, una agente del FBI estaba en la puerta de Hoff con sus botas, parte de una unidad poco conocida que devuelve la propiedad dejada por personas atrapadas en estos incidentes.

Hoff, que ya estaba en el negocio del cine, pensó que era un tema intrigante. Se animó a ampliar su enfoque a través de su experiencia con otros sobrevivientes y la participación del director Jeff Zimbalist y los productores veteranos Susan Zirinsky y Terence Wrong.

Muchos sobrevivientes, como ella, estaban descontentos con la cobertura mediática de la masacre, creyendo que se enfocó demasiado en el pistolero y que se olvidó demasiado pronto.

“Todos volvimos a nuestros rincones para sufrir en silencio”, dijo.

La película lo lleva vívidamente dentro del evento con imágenes de teléfonos celulares y cámaras corporales de la policía. La cooperación de la policía de Las Vegas fue clave, trayendo imágenes como la carrera a los hospitales con sobrevivientes y el momento en que una unidad táctica irrumpió en la habitación del hotel casino donde el pistolero se había atrincherado.

Las experiencias de personas como Jonathan Smith, un asistente negro al concierto que no se sintió bienvenido por el comentario de un hombre blanco que se preguntaba por qué estaba allí, y Natalie Grumet, que acababa de sobrevivir al cáncer, se entrelazan a lo largo de la historia. Ambos resultaron gravemente heridos.

“¿Es fácil de ver? No, pero no debería ser fácil de ver”, dijo Storme Warren, presentadora de SiriusXM, quien estaba en el escenario en Las Vegas esa noche. “No sé por qué contarías la historia si fuera fácil de ver”.

Warren al principio dudó cuando se le pidió que participara en la película, lidiando con su propio PTSD y cauteloso debido a la cobertura de los medios en el pasado. Él y Aldean, quien dio su primera entrevista sobre Las Vegas a los cineastas, son vínculos importantes con la comunidad del país.

Hoff cree que su propia experiencia esa noche, aunque no está incluida en la película, ayudó a convencer a algunos de los involucrados para que hablaran.

De manera mordaz, los padres de Carrie Parsons, una joven que no sobrevivió a sus heridas, hablan sobre cómo lidiar con la peor pesadilla de todos los padres y cómo se acortó su tiempo para llorar con su cuerpo.

“Van a incinerar a mi hija en 10 minutos”, recordó que le dijeron a Ann-Marie Parsons entre lágrimas. “¿Cómo lidias con eso?

Después de que cesaron los disparos, la policía habló de escuchar los timbres de los teléfonos celulares mientras caminaban entre los cuerpos que aún estaban en los terrenos del concierto, sabiendo que había personas desesperadas que llamaban al otro lado que querían saber si sus seres queridos estaban a salvo.

Más allá de los asistentes al concierto, es sorprendente ver a algunos de los primeros en responder, a menudo no los tipos más emotivos, hablar sobre cómo han lidiado con las secuelas emocionales. “Yo era un hombre muy enojado. Muy enojado”, dijo Brian Rogers, jefe de operaciones de paramédicos, en la película.

La cuarta parte de “11 Minutos” comienza al amanecer del 2 de octubre de 2017 y se enfoca en algunos de los lazos duraderos entre los sobrevivientes y algunos de los rescatistas.

Es la parte favorita de Hoff. “Me gusta alentar a las personas a que al final hay bondad, así que aguanta eso”, dijo.

“Hay actos extraordinarios de coraje y seres humanos ayudando a seres humanos”, dijo Zirinsky, jefe de la productora See It Now Studios. “Son personas normales. En las horas más oscuras, las personas se encontraron”.

Zirinsky, ex presidenta de CBS News, produjo “9/11”, quizás el documental más memorable realizado tras ese desastre, y considera que “11 Minutes” es la película más poderosa en la que ha trabajado desde entonces.

Si bien la película habla sobre el pistolero, cuyo motivo sigue siendo un misterio ya que se suicidó antes de que la policía lo alcanzara, deliberadamente no menciona su nombre. Casi militantemente: una serie de informes de noticias de audio incluidos se cortan justo antes de que se pronuncie el nombre.

Se descubrió que el pistolero había buscado en Internet “cómo ser una estrella de las redes sociales” en los días previos al tiroteo. Incluso en la muerte, Hoff no quiere darle ese deseo.

La película termina con un rastreo lento que muestra los nombres de los asesinados hace cinco años en Las Vegas, así como las víctimas de todos los tiroteos masivos desde ese momento en los EE. UU. donde murieron al menos cuatro personas.

“No lo llamo una declaración política”, dijo Zirinsky. “Yo lo llamo una declaración de la realidad”.

Tanto Hoff como su esposo escaparon del concierto sin heridas de bala, aunque Hoff se rompió el brazo cuando resbaló y cayó tratando de correr con sus botas de vaquero. No se dio cuenta de su herida hasta que dejaron de correr.

Ella está bien si la gente toma el mensaje de su película de que ya es suficiente.

“Necesitamos dejar de alejarnos, y necesitamos entender cómo fue pasar por esto”, dijo. “Cambia a una persona para siempre”.