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Taylor Swift pone voz a una nueva canción para banda sonora

De 'Toy Story 5'
Taylor Swift pone voz a una nueva canción para banda sonora
By Washington Hispanic
junio 01, 2026 8:27 pm

La estrella estadounidense Taylor Swift formará parte de la banda sonora de 'Toy Story 5', la próxima entrega de la franquicia de Disney y Pixar, con un nuevo tema original titulado 'I Knew It, I Knew You'.

El tema, escrito y producido por Swift y Jack Antonoff, "se lanzará en todas las plataformas de música en plataforma de contenidos en línea ('streaming') y compra el viernes 5 de junio", anunció este lunes Disney en un comunicado.

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'I Knew It, I Knew You' formará parte de la banda sonora de la película, que se estrenará en la gran pantalla el próximo 19 de junio.

La canción marcará el regreso de Swift a las raíces country, "mezclando estilos que han definido su exitosa carrera como compositora e intérprete", agregó el escrito.

La intérprete estadounidense cuenta con una trayectoria en la composición para la gran pantalla con canciones originales para bandas sonoras en producciones principales como la que interpretó para 'The Hunger Games' ('Los Juegos del Hambre'), titulada 'Safe & Sound' (2012).

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También aportó el tema 'Carolina' (2022) para el largometraje 'Where the Crawdads Sing' ('La chica salvaje'), que le valió nominaciones a los Globos de Oro y a los Critics' Choice Awards.

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