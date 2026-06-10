Directores de Hollywood alcanzan un acuerdo preliminar de 4 años con estudios y plataformas de streaming

Espectáculos

El convenio colectivo aún debe ser aprobado por la junta directiva nacional del sindicato

Los directores de Hollywood alcanzaron el martes un acuerdo contractual provisional de cuatro años con los estudios y las plataformas de streaming.

El acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Directores de Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión se produjo cuatro semanas después del inicio de las negociaciones.

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Estas conversaciones fueron las primeras bajo la presidencia del nuevo Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), Christopher Nolan , quien asumió el cargo en septiembre.

Junto con acuerdos similares de cuatro años —más largos que los tres que suele tener la industria— ratificados en las últimas semanas por los sindicatos que representan a guionistas y actores, el acuerdo del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) aumenta la probabilidad de una paz laboral a largo plazo a pesar de las numerosas convulsiones que atraviesa la industria.

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El convenio colectivo aún debe ser aprobado por la junta directiva nacional del sindicato, y hasta entonces no se darán a conocer detalles sobre sus términos, según informó la DGA en un comunicado. Posteriormente, deberá ser ratificado por los miembros del sindicato. Sin embargo, los acuerdos preliminares suelen obtener la aprobación en ambas etapas.

El contrato anterior de los directores expiraba el 30 de junio.

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La AMPTP declaró en un comunicado que se complacía en ayudar a lograr "un acuerdo justo que contribuya al avance de una industria del entretenimiento estable y exitosa".