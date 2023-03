Shakira rompe 14 récords mundiales de Guinness

La estrella colombiana ha roto oficialmente 14 Records Mundiales de Guinness (GWR, por sus siglas en inglés) gracias a la canción producida por Bizarrap, que se lanzó en enero y marcó la primera colaboración entre los dos creadores de éxitos.

El tema los convierte en los artistas con el título de música latina más reproducido en Spotify en 24 horas (14.393.324), más visto en YouTube en 24 horas (63.000.000), el más rápido en alcanzar 100 millones de vistas en YouTube (en dos días y aproximadamente 22 horas), el más reproducido en Spotify en una semana (80.646.962), entre otros hitos, según un comunicado de prensa. Hasta la fecha, Shakira ha acumulado 17 Records Mundiales de Guinness.

Shakira y Bizarrap unieron fuerzas para “Vol. 53”, una tiraera en la que Shak critica a su ex, el astro español del fútbol Gerard Piqué, con frases ingeniosas sobre cómo una loba de primer nivel no debería conformarse con ningún tipo como él, sobre un electrizante fondo de pop electrónico.

La pista alcanzó el puesto No. 9 en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el No. 2 tanto en el Billboard Global 200 como en el Billboard Global Excl. U.S. Lideró la lista Hot Latin Songs, dándole a Shakira su 12° No. 1 en el chart.

Ahora Shakira — cuya exposición en el Museo del Grammy abrió al público el 4 de marzo — promociona “TQG”, su muy esperada colaboración con Karol G. La canción, parte del histórico álbum de Karol Mañana Será Bonito, actualmente es No. 1 en la lista Hot Latin Songs (con fecha del 11 de marzo).

A continuación, todos los récords que Shakira rompió con “Music Sessions, Vol. 53”:

– Primera vocalista femenina en debutar en el Top 10 del Billboard Hot 100 con un tema en español.

– Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard para una artista femenina

– Primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard

– Más semanas acumuladas en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Hot Latin Songs de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Latin Airplay de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Digital Song Sales de Billboard

– Mayor cantidad de listas de Billboard encabezadas por una canción en español de una artista femenina