Ray Stevenson, de las películas ‘Roma’ y ‘Thor’, muere a los 58 años

Ray Stevenson, quien interpretó al villano gobernador británico en «RRR», un guerrero asgardiano en las películas de «Thor» y miembro de la Legión 13 en «Roma» de HBO, murió. Tenía 58 años.

Representantes de Stevenson le dijeron a The Associated Press que murió el domingo pero que no tenían más detalles para compartir el lunes.

Stevenson nació en Lisburn, Irlanda del Norte, en 1964. Después de asistir a la Escuela de Teatro Bristol Old Vic y años de trabajar en la televisión británica, hizo su debut cinematográfico en la película de Paul Greengrass de 1998 «The Theory of Flight». En 2004, apareció en «King Arthur» de Antoine Fuqua como un caballero de la mesa redonda y varios años más tarde interpretó el papel principal en la adaptación anterior a Disney Marvel «Punisher: War Zone».

Aunque “Punisher” no fue la película mejor reseñada, volvió a probar Marvel en las primeras tres películas de “Thor”, en las que interpretó a Volstagg. Otros papeles destacados en el cine incluyeron la trilogía «Divergente», «GI Joe: Retaliation» y «The Transporter: Refueled».

Una presencia inminente de 6 pies 4 pulgadas, Stevenson, quien jugó su parte de los soldados del pasado y del presente, dijo una vez en una entrevista: «Creo que soy un viejo guerrero de corazón».

En la pantalla chica, fue el pícaro Titus Pullo en «Roma», un papel que realmente impulsó su carrera en los Estados Unidos y le consiguió una tarjeta SAG, a la edad de 44 años. La popular serie se desarrolló entre 2005 y 2007.

“Ese fue uno de los años más importantes de mi vida”, dijo Stevenson en una entrevista. “Me hizo sentarme en mi propia piel y decir, solo haz el trabajo. El trabajo es suficiente.

En la reseña de Variety de «Roma», Brian Lowery escribió que «el imponente Stevenson ciertamente se destaca como un guerrero pendenciero, prostituto y no demasiado brillante, una fuerza de la naturaleza que, a pesar de sus excesos, de alguna manera sigue aterrizando sobre sus pies. ”

Fue Barbanegra en la serie de Starz «Black Sails», el comandante Jack Swinburne en la serie de televisión alemana «Das Boot» y Othere en «Vikings».

Stevenson también hizo trabajos de voz en «Star Wars Rebels» y «The Clone Wars», como Gar Saxon, y tiene un papel en la próxima serie de acción en vivo de Star Wars «Ahsoka», en la que interpreta a un tipo malo, Baylan Skoll. La temporada de ocho episodios se espera en Disney+ en agosto.

En una entrevista con Backstage en 2020, Stevenson dijo que sus ídolos de la actuación eran «Los gustos de Lee Marvin (y) Gene Hackman».

“Nunca una mala actuación, y valiente e intrépido dentro de ese calibre”, dijo Stevenson. “Nunca fue el protagonista joven y ardiente; eran hombres con los que me podía identificar”.

Stevenson tiene tres hijos con la antropóloga italiana Elisabetta Caraccia, a quien conoció mientras trabajaba en “Roma”.