Rapero Tekashi herido en asalto en gimnasio de Florida

El rapero Tekashi 6ix9ine , cuyo testimonio contra su propia pandilla ayudó a condenar a dos miembros de alto rango, fue agredido por varias personas en un gimnasio en Florida, dijeron las autoridades el miércoles.

Un “altercado entre varias personas” llevó a los agentes del alguacil del condado de Palm Beach a un local de LA Fitness en Lake Worth el martes por la noche, dijo la oficina del alguacil en una publicación en las redes sociales .

El asalto dejó al rapero, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, con varias lesiones. Fue llevado a un hospital, pero sus heridas no se consideraron potencialmente mortales, dijeron las autoridades.

No estaba claro el motivo del asalto, incluso si estaba relacionado con su cooperación con los fiscales. No se han realizado arrestos y los investigadores han pedido a cualquier persona que tenga información que se comunique con ellos.

El abogado del rapero, Lance Lazzaro, no respondió a un correo electrónico de The Associated Press. Pero dijo a otros medios de comunicación que Hernández fue atacado por tres o cuatro personas en el sauna del gimnasio.

Tekashi 6ix9ine, conocido por su cabello con los colores del arcoíris y su tatuaje «69» en la frente, se enfrentó anteriormente a décadas de prisión como parte de un caso de extorsión en el que fue acusado de usar una banda violenta como «escuadrón de la muerte personal».

En cambio, su sentencia se redujo a aproximadamente dos años después de su testimonio contra Nine Trey Gangsta Bloods, lo que le valió una etiqueta como «soplón».