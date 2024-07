París hace apuestas sobre las divas que participarán en la ceremonia de los Juegos

Los fans hacen apuestas: ¿será la ceremonia la oportunidad para asistir al regreso de Céline Dion a los escenarios, o de Lady Gaga, o de ver a Dua Lipa, inmersa en una enorme gira mundial…?

El espectáculo, que durará en torno a 3h45, ha sido planeado a lo largo del río Sena, durante seis kilómetros, una novedad en la historia de los Juegos, que normalmente son inaugurados en un estadio.

El director artístico es Thomas Jolly, un artista francés acostumbrado a los grandes montajes y adepto a la música pop.

El público recuerda en especial la vibrante ceremonia de 2012 en Londres, un escenario ideal para las estrellas pop y un momento de emoción y diversión, con la reina Isabel II como invitada en un divertido video con James Bond (Daniel Craig).

Jolly ha reiterado que no se prohíbe nada (ni a nadie) mientras exista una conexión con Francia.

La cantante canadiense Céline Dion es una conexión evidente.

– «Hemos prometido un gran espectáculo» –

Dion «está en París, no es un casualidad», reconoció este miércoles la ministra de Deportes y Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Amélie Oudéa-Castéra.

«Hemos prometido un gran espectáculo, con grandes estrellas», añadió.

Dion es más que una estrella en Francia, un país con el que guarda un fuerte vínculo gracias al francés y a éxitos como el álbum «D’eux» (1995), escrito por el creador de éxitos Jean-Jacques Goldman.

La diva quebequesa de 56 años no ha cantado en vivo desde marzo de 2020, debido a la crisis sanitaria mundial y a la revelación de que sufre del síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad autoinmune sin cura conocida.

Dion fue filmada por sus fans frente a su hotel parisino y por guardaespaldas que llevaban la acreditación olímpica.

Los fans de Lady Gaga, a quienes ella llama sus «little monsters» («pequeños monstruos»), les gusta recordar que interpretó, en francés, «La vie en rose», clásico de Edith Piaf, en «A Star is Born» (2018), dirigida por el actor Bradley Cooper.

Los incondicionales de la estadounidense de 38 años están incluso convencidos de que es ella, oculta bajo una capucha futurista, en un avance fugaz de la ceremonia de apertura difundido en las televisiones francesas.

También fue filmada por sus fans en los últimos días saludando a la multitud frente a su hotel de lujo en París.

La británica de origen kosovar Dua Lipa fue mencionada como otra posible participante durante su paso por París en marzo, pero en la actualidad triunfa con una gira mundial y no ha sido vista en público en la capital francesa.

El último videoclip de Dua Lipa, «Illusion», fue rodado en la piscina olímpica de Montjuïc, en Barcelona, y contó con la colaboración de parte del equipo de natación sincronizada español.

– «Racistas» –

Menos conocida en el exterior pero con un gran simbolismo en Francia es la francomaliense Aya Nakamura.

Esta joven de 29 años ha encadenado éxitos como «Djadja», y controversias con algunos grupúsculos de extrema derecha.

Un grupo identitario publicó en sus redes sociales la foto de una pancarta, desplegada a orillas del Sena, que proclamaba que «¡esto es París, no el mercado de Bamako!».

Aya Nakamura respondió a sus detractores en sus redes sociales, calificándolos de «racistas». «Me convierto en un tema de estado número 1» y eso es «lo que les duele», escribió.

La polémica ayudó a promocionar a Nakamura, y el video de «Djadja» (2018) alcanza ahora los 970 millones de vistas en YouTube.