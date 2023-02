Pamela Anderson cuenta cautivadoramente su propia historia

Pamela Anderson siempre fue un libro abierto en las entrevistas. Nunca nadie le dijo que no lo fuera, o eso porque hablaba de algunas cosas que no tenía que hablar de todo. No sabía que podía trazar su propia línea en la arena si una pregunta la hacía sentir incómoda.

Y entonces respondió todo tipo de preguntas sobre sus senos, su cuerpo, su imagen, sus novios, en parte porque era amable y autocrítica, en parte porque su cuerpo era, de alguna manera, su boleto de comida y en parte porque la gente preguntaba. estas preguntas eran en la mayoría de los casos periodistas respetados que trabajaban para medios respetados.

Desde el momento en que la cámara del público la enfocó con la camiseta de Labatt en un partido de fútbol canadiense en 1989, la imagen de Pamela Anderson, en esencia, ya no era la suya. Pertenecía a todos los demás.

Cuando los videos caseros privados que mostraban a ella y a su esposo Tommy Lee teniendo sexo fueron robados, reproducidos y distribuidos para la venta en todo el mundo, nadie parecía tan horrorizado por ella. Ni siquiera podían fingir cuando hablaban con ella. Ella no era una persona; Ella era solo un objeto. Y luego, de alguna manera, todo se volvió a hacer muchos años después cuando la serie de Hulu «Pam & Tommy» se hizo sin su participación o consentimiento.

“ Pamela, a Love Story ”, un nuevo documental del cineasta Ryan White, le da a Anderson la oportunidad de contar su historia a su manera, desde sus primeros días hasta su debut en Playboy, su fama en “Baywatch”, sus muchos matrimonios y hasta su carrera reciente en Boardway. Ella sigue siendo ese libro abierto, cautivadoramente divertida, sincera y poco cínica, sentada allí bellamente sin maquillaje, dejando que los cineastas y el público escudriñen su alma a través de muchas páginas de diarios que se remontan a su infancia. Es un reloj cautivador, especialmente para aquellos que nunca pensaron mucho en ella.

La vida de Anderson fue y es inmensamente compleja. La relación de sus padres era volátil ya veces violenta. Vivieron de la asistencia social durante un tiempo y todavía recuerda el sabor de la leche en polvo. Tuvo una niñera que abusó de ella durante años. A los 12 años fue violada por un joven de 25 años. Aprendió temprano a dejar su cuerpo y hacer su propio pequeño mundo, dice, y supo desde muy joven que tenía que salir de esa isla.

Como muchas mujeres antes y después de ella, Anderson no se sentía hermosa mientras crecía y después del trauma sexual, su cuerpo era una fuente de vergüenza secreta. Es irónico que fuera su cuerpo el que fuera su boleto de salida, en última instancia. Pero modelar se sentía como interpretar a un personaje, dijo. Incluso estando mayormente desnuda, no se sentía como ella misma. A veces incluso era divertido.

Hay una frescura en Anderson, quien, a pesar de todo, no se considera una víctima. No se arrepiente de haberse casado con Tommy Lee después de cuatro días de conocerlo; su relato del rápido noviazgo es bastante divertido. En cierto momento, aunque harta de tener que hablar siempre de sus senos, usó su imagen para una causa que le importaba: PETA. Incluso se sentó durante un asado con la condición de que se hiciera una donación considerable a la organización. Es una romántica esperanzada a la que es difícil no apoyar.

Ella ha hecho las paces con muchas, muchas cosas, algunas simplemente negándose a detenerse, pero una cosa que todavía duele es la cinta: una violación tan clara de su privacidad que uno se pregunta qué tipo de cultura y sistema legal permitiría que se vuelva tan grande. fuera de control como lo hizo. Que una serie intentara convertirla en entretenimiento solo reabrió viejas heridas y traumas. Incluso si se hizo por algún motivo altruista para replantear el pasado reciente, para Anderson, era otro grupo de personas que ganaban dinero con lo que su hijo llama, lo peor que le ha pasado.

Como recuerda este documental, Anderson todavía está aquí. Ella no es una figura distante y fallecida sobre la que se debe especular o salvar mediante una miniserie. Puedes preguntarle cómo se sintió al respecto en ese momento, cómo se siente al respecto ahora: ella te lo dirá.

Uno se pregunta si nadie pensó en hacerle las preguntas correctas antes, si simplemente no estábamos escuchando lo suficientemente atentamente, o si las personas equivocadas estaban en posición de hacer las preguntas. Pero me alegro de que esta era del documental biográfico se esté fortaleciendo, permitiendo que personas como Anderson corrijan el registro ellos mismos.

Además, a los 54 años, ha seguido adelante y todavía tiene sorpresas, incluida una actuación bien recibida en Broadway como Roxie Hart en «Chicago». «Hoy en día» habría sido una elección astuta para un montaje de cierre para un documental como este, pero escucharlo en la voz perfectamente imperfecta de Anderson es simplemente revelador.

“Pamela, a Love Story”, un lanzamiento de Netflix que se transmite el martes, tiene calificación TVMA. Duración: 122 minutos. Tres estrellas de cuatro.