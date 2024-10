Músico estadounidense de country Garth Brooks, acusado de violación

La estrella del country Garth Brooks fue denunciado este jueves ante la justicia estadounidense por violación, según la demanda presentada en su contra en California que estremece de nuevo la escena musical estadounidense.

La mujer, identificada en la demanda con el seudónimo Jane Roe, dijo que el cantante la sometió en varias ocasiones a insinuaciones sexuales no deseadas, como agarrarla por sus partes o exhibirse frente a ella cuando trabajaban juntos en 2019.

La demanda se convierte en la querella judicial más reciente contra un reconocido perfil de la industria musical estadounidense, luego de que una serie de acusaciones de corte sexual sacudieran el mundo del cine y la televisión haciendo surgir el movimiento #MeToo.

También se da días después de que unas 120 personas planean demandas contra el rapero y productor musical Sean «Diddy» Combs por abuso sexual, y ya enfrenta cargos federales por asociación ilícita y tráfico sexual.

«Los predadores sexuales existen no sólo en el mundo corporativo estadounidense, en Hollywood y en las industrias del rap y el rock and roll, sino también en el mundo de la música country», dijeron en un comunicado a la AFP los abogados de la parte acusadora Douglas Wigdor, Jeanne Christensen y Hayley Baker.

«Confiamos en que Brooks será obligado a responder por sus acciones».

La demanda, presentada en Los Ángeles, dice que Brooks consignó una demanda preventiva en Mississippi en septiembre.

En la acción judicial, también presentada bajo un seudónimo, el demandante solicitaba una orden judicial que impidiera una «conducta extorsionadora» y alegaba que la mujer pretendía un pago multimillonario.

«El esfuerzo (de Brooks) de silenciar a nuestra cliente a través de una demanda preventiva en Mississippi no fue más que un acto de desesperación», sostiene la demanda de California.

La querella de Jane Roe dice que ella trabajó inicialmente para la esposa de Brooks, Trisha Yearwood, como peluquera y maquilladora, en 1999.

Comenzó a trabajar para Brooks en 2017.

El documento afirma que la mujer estaba en la casa de Brooks cuando él entró al cuarto con una erección y la forzó a tocarlo mientras le hablaba de forma lasciva.

También dice que en mayo de 2019 los dos viajaron juntos a Las Vegas, donde ella se sorprendió al descubrir que compartían una suite de hotel con apenas un dormitorio.

«De pronto Brooks apareció en la puerta del cuarto, completamente desnudo. Se paró allí y flexionó sus músculos. La señora Roe de inmediato sintió el estómago revuelto al saber que estaba atrapada en el cuarto con Brooks, sin nadie que la ayudara», afirma la demanda.

La demanda, que pide una compensación económica no especificada, dice que Roe quedó tan traumatizada por el ataque que llegó a considerar suicidarse.

Brooks, de 62 años, saltó a la fama nacional en la década de los años 1990 con grandes éxitos en la música country.

En 2015, superó a Elvis Presley con el mayor número de discos vendidos por un artista masculino.