Muere Teri Garr, la excéntrica actriz cómica de ‘El joven Frankenstein’ y ‘Tootsie’

Teri Garr, la peculiar actriz de comedia que pasó de bailarina de fondo en las películas de Elvis Presley a coprotagonista de películas tan populares como “El joven Frankenstein” y “Tootsie”, falleció. Tenía 79 años.

Garr murió el martes de esclerosis múltiple “rodeado de familiares y amigos”, dijo la publicista Heidi Schaeffer. Garr había luchado contra otros problemas de salud en los últimos años y se sometió a una operación en enero de 2007 para reparar un aneurisma.

Los admiradores acudieron a las redes sociales para rendirle homenaje. El guionista y director Paul Feig la calificó como “una de mis heroínas de la comedia. No podría haberla amado más” y el guionista Cinco Paul dijo: “Nunca fue la estrella, pero siempre brilló. Hizo que todo lo que hizo fuera mejor”.

La actriz, que durante su dilatada carrera en ocasiones fue acreditada como Terri, Terry o Terry Ann, parecía destinada al mundo del espectáculo desde su infancia.

Su padre era Eddie Garr, un conocido comediante de vodevil; su madre era Phyllis Lind, una de las Rockettes originales del Radio City Music Hall de Nueva York. Su hija comenzó a tomar lecciones de baile a los 6 años y a los 14 ya bailaba con las compañías de ballet de San Francisco y Los Ángeles.

Tenía 16 años cuando se unió a la compañía itinerante de “West Side Story” en Los Ángeles, y ya en 1963 comenzó a aparecer en pequeños papeles en películas.

En una entrevista de 1988, recordó cómo ganó el papel de “West Side Story”. Después de que la descartaran en su primera audición, regresó un día después con otra ropa y la aceptaron.

A partir de ahí, Garr encontró trabajo estable bailando en películas y apareció en el coro de nueve películas de Presley, incluidas «Viva Las Vegas», «Roustabout» y «Clambake».

También apareció en numerosos programas de televisión, incluidos «Star Trek», «Dr. Kildare» y «Batman», y fue bailarina destacada en el programa de música de rock ‘n’ roll «Shindig», el concierto de rock TAMI y miembro del elenco de «The Sonny and Cher Comedy Hour».

Su gran oportunidad cinematográfica llegó como la novia de Gene Hackman en el thriller de Francis Ford Coppola “The Conversation” de 1974. Eso la llevó a una entrevista con Mel Brooks, quien dijo que la contrataría para el papel de la asistente de laboratorio alemana de Gene Wilder en “El joven Frankenstein” de 1974, si pudiera hablar con acento alemán.

“Cher tenía a una mujer alemana, Renata, que le hacía pelucas, así que heredé el acento de ella”, recordó una vez Garr.

La película la consagró como una talentosa intérprete de comedia, y la crítica de cine del New Yorker Pauline Kael la proclamó «la dama neurótica y aturdida más divertida de la pantalla».

Su gran sonrisa y su atractivo poco convencional la ayudaron a conseguir papeles en “Oh, God!” junto a George Burns y John Denver, “Mr. Mom” (como la esposa de Michael Keaton) y “Tootsie”, en la que interpretó a la novia que pierde a Dustin Hoffman ante Jessica Lange y se entera de que él se ha vestido de mujer para revivir su carrera. (También perdió el Oscar a la mejor actriz de reparto en los Premios de la Academia de ese año ante Lange).

Aunque es más conocida por su comedia, Garr demostró en películas como “Encuentros cercanos del tercer tipo”, “El corcel negro” y “El artista del escape” que podía manejar el drama con la misma habilidad.

«Me gustaría interpretar ‘Norma Rae’ y ‘La decisión de Sophie’, pero nunca tuve la oportunidad», dijo una vez, añadiendo que la habían encasillado como actriz cómica.

Tenía un don para el humor espontáneo y a menudo interpretaba el papel de contraste de David Letterman durante apariciones especiales en el programa “Late Night With David Letterman” de la NBC, al principio de su emisión.

Sus apariciones se hicieron tan frecuentes y las peleas amistosas entre ambos tan convincentes que durante un tiempo surgieron rumores de que mantenían una relación romántica. Años después, Letterman atribuyó el éxito del programa a esas primeras apariciones.

Fue también durante esos años cuando Garr empezó a sentir “un pequeño pitido o tictac” en su pierna derecha. Comenzó en 1983 y con el tiempo se extendió también a su brazo derecho, pero ella sentía que podía vivir con ello. En 1999 los síntomas se habían vuelto tan graves que consultó a un médico. El diagnóstico: esclerosis múltiple.

Durante tres años Garr no reveló su enfermedad.

“Tenía miedo de no conseguir trabajo”, explicó en una entrevista en 2003. “La gente oye hablar de EM y piensa: ‘Dios mío, a esa persona le quedan dos días de vida’”.

Después de hacerse pública su historia, se convirtió en portavoz de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple y pronunció discursos humorísticos en reuniones en Estados Unidos y Canadá.

“Tienes que encontrar tu centro y aceptar los golpes porque eso es algo difícil de hacer: que la gente te tenga lástima”, comentó en 2005. “Solo tratar de explicarle a la gente que estoy bien es cansador”.

También continuó actuando, apareciendo en “Law & Order: Special Victims Unit”, “Greetings From Tucson”, “Life With Bonnie” y otros programas de televisión. También tuvo un breve papel recurrente en “Friends” en la década de 1990 como la madre de Lisa Kudrow. Garr se casó con el contratista John O’Neil en 1993. Adoptaron una hija, Molly, antes de divorciarse en 1996.

En su autobiografía de 2005, “Speedbumps: Flooring It Through Hollywood”, Garr explicó su decisión de no hablar de su edad.

“Mi madre me enseñó que la gente del mundo del espectáculo nunca revela su edad real. Ella nunca reveló la suya ni la de mi padre”, escribió.

Dijo que nació en Los Ángeles, aunque la mayoría de los libros de referencia mencionan Lakewood, Ohio. A medida que la carrera de su padre declinaba, la familia, incluidos los dos hermanos mayores de Teri, vivían con parientes en el Medio Oeste y el Este.

Los Garr finalmente regresaron a California y se establecieron en el Valle de San Fernando, donde Teri se graduó de la escuela secundaria North Hollywood y estudió oratoria y teatro durante dos años en la Universidad Estatal de California, Northridge.

Garr recordó en 1988 lo que su padre les había dicho a sus hijos sobre seguir una carrera en Hollywood.

“No os metáis en este negocio”, les dijo. “Es lo más bajo. Es humillante para la gente”.

A Garr le sobreviven su hija, Molly O’Neil, y un nieto, Tyryn.