Muere Paul Morrissey, cineasta cercano a Andy Warhol, que filmó el Nueva York underground

Paul Morrissey, cineasta cercano a Andy Warhol que filmó la cultura underground de Nueva York en los años 60 y 70, falleció a los 86 años, anunciaron los medios estadounidenses.

Según su archivista Michael Chaiken, citado por el New York Times, el artista falleció el lunes de neumonía cuando se encontraba hospitalizado.

Morrissey se hizo un nombre en el mundo artístico neoyorquino con sus películas «Flesh», «Trash» y «Heat», una trilogía de culto protagonizada por Joe Dallessandro, actor fetiche de la cultura gay de la época.

Producidas por Warhol, sus películas vanguardistas presentaban a marginados, trabajadores del sexo, transexuales y drogadictos. Su larga filmografía continuó en la década de 2000 con «News from Nowhere» (2010).

En el mundo de Andy Warhol, Paul Morrissey también trabajó con el grupo de Lou Reed, The Velvet Underground, en su primer álbum con la cantante alemana Nico, «The Velvet Underground & Nico».

El Museo Andy Warhol de Pittsburgh, ciudad natal del maestro del arte pop, expresó su «profunda tristeza» por la noticia de la muerte de Paul Morrissey.