Muere la madre de Eminem, Debbie Nelson, cuya problemática relación impulsó las letras del rapero

Debbie Nelson, la madre soltera del rapero Eminem, cuya difícil relación con su hijo era ampliamente conocida por las letras de sus exitosas canciones, falleció. Tenía 69 años.

Dennis Dennehy, representante de Eminem desde hace mucho tiempo, confirmó la muerte de Nelson en un correo electrónico el martes. No proporcionó la causa de la muerte, aunque Nelson había luchado contra el cáncer de pulmón.

Nelson nació en 1955 en una base militar de Kansas. Su tensa relación con su hijo, cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers III, no ha sido ningún secreto desde que el rapero de Detroit se convirtió en una estrella.

Eminem ha menospreciado a su madre en canciones como el sencillo de 2002 “Cleaning Out My Closet”. Eminem canta: “Viendo a tu mamá tomando pastillas recetadas en la cocina. … Toda mi vida me hicieron creer que estaba enfermo cuando no lo estaba”.

En la letra de su éxito ganador del Oscar “Lose Yourself”, de la película “8 Mile”, sus sentimientos parecen haber hervido a fuego lento, haciendo referencia a los “espaguetis de su madre”. La canción ganó el premio a la mejor canción de rap en los Premios Grammy de 2004.

Nelson interpuso y resolvió un par de demandas por difamación por las declaraciones de Eminem sobre ella en revistas y programas de radio. En su libro de 2008, “My Son Marshall, My Son Eminem”, intentó aclarar las cosas al brindarles a los lectores detalles sobre la vida temprana del rapero y escribió que Eminem había olvidado los buenos momentos que habían pasado juntos.

“Marshall y yo éramos tan cercanos que amigos y familiares comentaron que era como si el cordón umbilical nunca se hubiera cortado”, escribió.

También describió su propia infancia, describiendo una vida familiar violenta en la que la madre de su padre, con quien pasaba los veranos, era “la única mujer en mi gran familia disfuncional que nos mostraba amor a los niños”.

En 2004, un joven de 16 años la sacó de su coche en Eight Mile Road, la calle de un suburbio de Detroit que se hizo famosa por “8 Mile”, y que luego fue sentenciado a más de cuatro años de prisión. Sufrió hematomas y una fractura en el pie.

El aclamado rapero Eminem ganó el premio al mejor artista de hip hop en los MTV EMAs de 2024 y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022.

En octubre anunció que iba a ser abuelo y dijo que su hija Hailie Jade está embarazada a través de un conmovedor video musical que es un homenaje a su relación .