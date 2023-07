Marilyn Manson podrá alcanzar acuerdo por limpiarse la nariz sobre videógrafa

Marilyn Manson tiene previsto no refutar los cargos en su contra por limpiarse la nariz sobre una videógrafa en un concierto de 2019 en Nuevo Hampshire, de acuerdo con documentos presentados por su abogado.

El rockero, cuyo nombre verdadero es Brian Warner, fue acusado con dos cargos por el delito menor de agresión tras el incidente en el foro Bank of New Hampshire Pavilion, en Gilford el 19 de agosto de 2019.

Una notificación de intención presentada el lunes señala que Manson planea no refutar uno de los cargos y que los fiscales desestimarán el otro en un acuerdo legal negociado. No refutar el cargo para Manson implica que no lo impugnará, pero tampoco admite su culpa.

Manson enfrenta una sentencia a una multa de 1.200 dólares y a 20 horas de servicio comunitario que deberá cumplir en los próximos seis meses. Manson también deberá mantenerse libre de arrestos y notificar a la policía local de cualquier presentación en Nuevo Hampshire por dos años.

Un juez deberá aceptar el acuerdo legal, que se espera sea presentado formalmente el jueves en el Tribunal Superior del Condado de Belknap. Esto será en vez de una audiencia previa al que sería el inicio de su juicio el 7 de agosto.

No está claro si a Manson se le requerirá estar en la corte o podrá participar vía video. Su abogado, Kent Barker, dijo el martes que dependerá del juez.

De acuerdo con una declaración de la policía, Manson se acercó a la videógrafa Susan Fountain en la zona de barricada del escenario del foro donde se presentaba, puso su cara cerca de su cámara y se sacó un “gran moco” sobre ella. Las dos manos de la videógrafa quedaron mojadas de saliva. Manson también está acusado de aproximarse a ella una segunda ocasión, limpiándose la nariz sobre su brazo y manos.

La fiscalía planeaba desestimar el cargo derivado del segundo encuentro entre ambos, según el aviso.

Inicialmente, Manson se declaró inocente en 2021. Su abogado dijo en ese entonces que el tipo de filmación que estaba haciendo Fountain suele exponer a los videógrafos a “contacto incidental” con fluidos corporales.

“La interpretación escénica del acusado en los últimos veinte años es conocida por incluir actos impactantes y evocadores similares a los ocurridos aquí”, escribió Barker. “La supuesta víctima accedió a exponerse al contacto potencial con sudor, saliva y flema en espacios pequeños”.

Barker también había dicho que Manson planeaba argumentar que cualquier contacto relacionado con escupir o limpiarse la nariz fue inintencionado.

Si Manson hubiese ido a juicio por los cargos, cada uno habría implicado una posible sentencia de menos de un año de prisión y una multa de 2.000 dólares de resultar culpable.

Manson también ha enfrentado acusaciones de abuso no relacionadas con el incidente en Nuevo Hampshire en últimos años. El artista ha negado cometer cualquier acto indebido.

En mayo, un juez de California desechó partes clave de la demanda de Manson contra su exprometida, la actriz de “Westworld” Evan Rachel Wood, en la que afirma que ella inventó las acusaciones que hizo públicamente sobre que él abusó de ella física y sexualmente durante su relación e impulsó a otras mujeres a hacer lo mismo.

La demanda de Manson, presentada el año pasado, alega que Wood y otra mujer, incluida como acusada, Illma Gore, difamaron a Manson, le causaron intencionalmente angustia emocional y descarrilaron su carrera en la música, la televisión y el cine.

Varias mujeres han demandado a Manson en años recientes con acusaciones de abuso sexual y otros tipos de conductas inapropiadas. La mayoría han sido desestimadas o llegaron a acuerdos legales, incluyendo una demanda presentada por la actriz de “Game of Thrones” Esme Bianco.