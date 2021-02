Marilyn Manson niega las acusaciones de abuso de Evan Rachel Wood

AP

Washington Hispanic:

Marilyn Manson fue abandonado por su sello discográfico el lunes después de que el actor Evan Rachel Wood acusara a su ex-prometido de abuso sexual y otros abusos físicos, alegando que fue «manipulada en sumisión» durante su relación.

Manson calificó las acusaciones de «distorsiones horribles de la realidad».

Wood, que protagoniza «Westworld» de HBO, había hablado con frecuencia en los últimos años sobre haber sido abusado en una relación, pero no daba nombre a la persona; hasta que publicó el lunes en Instagram.

«El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson», dijo Wood. «Empezó a prepararme cuando era adolescente y me abusó terriblemente durante años».

El sello discográfico de Manson, Loma Vista Recordings, dijo en un comunicado que después de las «inquietantes acusaciones», «dejará de promover aún más su álbum actual» y «también ha decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro».

La relación de Wood y Manson se hizo pública en 2007 cuando él tenía 38 años y ella 19, y se comprometieron brevemente en 2010 antes de romper.

Wood, que ahora tiene 33 años, dijo en su puesto que Manson la dejó «lavado el cerebro y manipulado para sumisión».

«He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas», agregó el puesto.

Concluyó: «Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio».

Manson respondió con su propia publicación de Instagram el lunes por la noche.

«Obviamente mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imán por controversia, pero estas recientes afirmaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad», dijo su publicación. «Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con parejas de mentalidad afines. Independientemente de cómo —y por qué— otros ahora están optando por tergiversar el pasado, esa es la verdad».

No estaba claro de inmediato si Wood ha ido a las autoridades con cualquiera de sus alegaciones, y un representante no respondió inmediatamente cuando se le preguntó por correo electrónico si lo había hecho.

En 2018, los fiscales del condado de Los Angeles se negaron a presentar cargos contra Manson por acusaciones de asalto, agresión y agresión sexual que datan de 2011, diciendo que estaban limitados por estatutos de limitaciones y falta de corroboración. El acusador en ese caso fue identificado sólo como un conocido social de Manson.

Negó las acusaciones a través de su abogado en ese momento.

En 2017, Wood fue una de las miles de mujeres que se identificaron como víctimas de acoso o agresión sexual en medio del movimiento #MeToo.

«Ser violado una vez hizo más fácil ser violado de nuevo. Instincionalmente me apagué. Mi cuerpo se acordó, así que me protegió. Desaparecí. #metoo», escribió Wood en ese momento como parte de una serie de tweets sobre su experiencia.

En 2018, testificó sobre su abuso a un subcomité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes mientras buscaba que se aprobara una Carta de Derechos de Sobrevivientes de Agresiones Sexuales en los 50 estados.

«Mi experiencia con la violencia doméstica fue la siguiente: abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lento pero se intensificó con el tiempo», dijo al comité.

Wood comenzó a actuar de niño, ganando fama y una nominación a los Globos de Oro por interpretar a un adolescente problemático en «Trece» de 2003.

Durante tres temporadas ha interpretado a Dolores Abernathy, una androide sensible, en «Westworld» de HBO y ha sido nominada a un Globo de Oro y un premio Emmy por el papel.

Manson, de 52 años, se convirtió en un nombre familiar a mediados de la década de 1990 con una serie de álbumes de éxito de rock y utilizó un personaje escéyico diseñado para avivar y avivar la controversia.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen que fueron víctimas de agresión sexual, pero está nombrando a Wood debido a su decisión de hablar públicamente.