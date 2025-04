Los Oscar añadirán un premio al diseño de acrobacias en su ceremonia

Tras muchos años de apasionados pedidos de un Oscar que reconozca el arte del especialista, la academia de cine ha decidido otorgarle un premio oficial.

Se agregará un premio al logro en diseño de acrobacias a partir de la edición número 100 de los Premios Oscar, que reconocerán películas estrenadas en 2027, dijo el jueves la academia de cine.

“Desde los inicios del cine, el diseño de especialistas ha sido parte integral de la producción cinematográfica”, declararon en un comunicado conjunto Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Janet Yang, presidenta de la Academia. “Nos enorgullece reconocer el trabajo innovador de estos artistas técnicos y creativos, y los felicitamos por su compromiso y dedicación para alcanzar esta ocasión tan trascendental”.

La rama de producción y tecnología de la academia de cine tiene más de 100 especialistas en acción entre sus filas.

David Leitch , director de «The Fall Guy», que en sí misma era un homenaje a los especialistas en escenas de riesgo, ayudó a impulsar la creación del nuevo premio. Leitch comenzó su carrera como especialista para estrellas como Brad Pitt antes de dedicarse a la realización de películas con muchos especialistas como «John Wick». Él y el coordinador y diseñador de escenas de riesgo, Chris O’Hara, de Stunts Unlimited, realizaron presentaciones ante la academia abogando por la creación de un nuevo premio.

“Las acrobacias son esenciales para todos los géneros cinematográficos y están profundamente arraigadas en la historia de nuestra industria, desde el trabajo pionero de pioneros como Buster Keaton, Harold Lloyd y Charlie Chaplin, hasta el inspirador arte de los diseñadores, coordinadores, artistas y coreógrafos de acrobacias actuales”, declaró Leitch el jueves. “Chris O’Hara y yo hemos dedicado años a dar vida a este momento, apoyándonos en los profesionales de las acrobacias que han luchado incansablemente por su reconocimiento durante décadas. Estamos inmensamente agradecidos”.

El diseño de dobles es una designación relativamente nueva. Por su trabajo en «The Fall Guy», O’Hara fue la primera persona en ser acreditada como tal.

“Ser vistos por la comunidad cinematográfica como diseñadores de dobles de acción, espero, ilumine más lo que realmente hacemos”, declaró O’Hara a The Associated Press en 2024. “Antes, los dobles de acción eran los vaqueros. Ahora somos creativos. Creamos cosas increíbles, igual que un diseñador de producción o un diseñador de vestuario”.

Los Oscar rindieron homenaje a la comunidad de especialistas en acrobacias con un montaje de video en la ceremonia de 2024, que repasó más de 100 años de acrobacias de Hollywood, desde Chaplin y Keaton hasta «Misión: Imposible» y «Matrix».

Otras entregas de premios se adelantaron a la curva al celebrar las acrobacias: los Emmy premian la coordinación y la actuación de los especialistas, mientras que los premios del Sindicato de Actores de Cine reconocen a los conjuntos de especialistas en televisión y cine.

Los Oscar también agregaron recientemente un premio al logro en el casting, comenzando con las películas estrenadas en 2025. Al igual que con el premio al casting, aún no está claro si se agregará a la transmisión en vivo de los Oscar.

Chad Stahelski, quien codirigió “John Wick” e hizo acrobacias para Keanu Reeves, dijo a la AP el jueves que aún queda trabajo por hacer.

“La idea de otorgar un Premio de la Academia al mejor diseño de escenas de riesgo es genial, no me malinterpreten”, dijo. “Ahora me gustaría saber quién decidirá quién lo recibe, y quién recibe el premio. No es como hace 100 años, cuando una sola persona lo diseñaba. Es un esfuerzo colaborativo”.

Stahelski añadió: «El departamento de Stunts es muy colaborativo y complejo, ¿cómo vamos a determinar a quién se lo entregará? Llevamos 100 años consiguiendo el premio, así que asegurémonos de que llegue a las personas adecuadas».