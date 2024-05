Live Nation inicia la Semana de Conciertos con una oferta de entradas

A partir de las 10 am del miércoles, los fanáticos de la música y la comedia pueden volver a comprar boletos por $25 hasta el 14 de mayo, obteniendo acceso a más de 5,000 espectáculos que se llevan a cabo durante todo el año.

Este es también el primer año en que el acuerdo de descuento se ampliará más allá de América del Norte, a más de 20 países en Europa, Asia, Australia y Medio Oriente.

La oferta de entradas por tiempo limitado de Live Nation incluye espectáculos que abarcan una variedad de géneros, incluidos pop, rock, hip-hop, country, R&B, música latina, metal, electrónica, comedia y más.

Los 900 artistas disponibles incluyen 21 Savage, Alanis Morissette, Cage The Elephant, Celeste Barber, Dan + Shay, Dierks Bentley, Feid, Janet Jackson, Meghan Trainor, New Kids On The Block, Peso Pluma, Sean Paul, Thirty Seconds to Mars y más allá de.

Esto incluye espectáculos selectos en Baltimore Soundstage, Capital One Arena, CFG Bank Arena, Jiffy Lube Live, Pier Six Pavilion, The Fillmore Silver Spring, MGM National Harbor y Warner Theatre.

La oferta de $25 incluye todas las tarifas por adelantado, aunque se pueden agregar impuestos al finalizar la compra.