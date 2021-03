AP

Washington Hispanic:

Lista completa de nominados para la 93 edición de los Premios de la Academia:

Mejor película: «El Padre»; «Judas y el Mesías Negro»; «Mank»; «Minari»; «Nomadland»; «Joven prometedora»; «Sonido del metal»; «El juicio del Chicago 7.»

Mejor actor: Chadwick Boseman, «Ma Rainey’s Black Bottom»; Riz Ahmed, «Sonido de metal»; Anthony Hopkins, «El Padre»; Gary Oldman, «Mank»; Steven Yeun, «Minari».

Mejor actriz: Carey Mulligan, «Promising Young Woman»; Frances McDormand, «Nomadland»; Viola Davis, «Ma Rainey’s Black Bottom»; Vanessa Kirby, «Pedazos de mujer»; Andra Day, «Los Estados Unidos contra Billie Holiday».

Mejor actor de reparto: Sacha Baron Cohen, «The Trial of the Chicago 7»; Leslie Odom Jr., «Una noche en Miami…»; Daniel Kaluuya, «Judas y el Mesías Negro»; Paul Raci, «Sonido de metal»; LaKeith Stanfield, «Judas y el Mesías Negro».

Mejor actriz de reparto: Maria Bakalova, «Borat Subsequent Moviefilm»; Glenn Close, «Hillbilly Elegy»; Olivia Colman, «El Padre»; Amanda Seyfried, «Mank»; Yuh-Jung Youn, «Minari».

Mejor director: Chloé Zhao, «Nomadland»; Lee Isaac Chung, «Minari»; David Fincher, «Mank»; Emerald Fennell, «Mujer Joven Prometedora»; Thomas Vinterberg, «Otra ronda».

Guión original: «Judas y el Mesías Negro», Shaka King y Will Berson; Minari», Lee Isaac Chung; «Joven prometedora», Emerald Fennell; «Sonido del metal», Darius Marder y Abraham Marder; «Juicio del Chicago 7», Aaron Sorkin.

Guión adaptado: Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman y Lee Kern, «Borat Subsequent Moviefilm»; Florian Zeller y Christopher Hampton, «El Padre»; Chloé Zhao, «Nomadland»; Kemp Powers, «Una noche en Miami…»; Ramin Bahrani, «Los Tigres Blancos».

Función animada: «Onward»; «Sobre la Luna»; «A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon»; «Alma»; «Wolfwalkers.»

Partitura original: «Da 5 Bloods», Terence Blanchard; » Mank», Trent Reznor y Atticus Ross; «Minari», Emile Mosseri; «News of the World», James Newton Howard; y «Alma», Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

Canción original: «Husavik» de «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»; «Lucha por ti» de «Judas y el Mesías Negro»; «Io Sì (Visto)» de «La Vida Por delante (La Vita Davanti a Se)»; «Speak Now» de «One Night in Miami…»; y «Hear My Voice» de «The Trial of the Chicago 7».

Cinematografía: «Judas y el Mesías Negro»; «Mank»; «Noticias del Mundo»; «Nomadland»; «El juicio del Chicago 7.»

Diseño de vestuario: Los nominados al mejor diseño de vestuario: Alexandra Byrne, «Emma»; Ann Roth, «El fondo negro de Ma Rainey»; Trish Summerville, «Mank»; Bina Daigeler «Mulan»; Massimo Cantini Parrini «Pinocho.

Cortometraje animado: «Burrow»; «Genius Loci»; «Si pasa algo te amo»; «Ópera»; «Sí-Gente.»

Cortometraje de acción en vivo: «Feeling Through»; «La sala de cartas»; «El presente»; «Dos extraños lejanos»; «Ojo Blanco.»

Largometraje documental: «Colectivo»; «Crip Camp: Una revolución de la discapacidad»; «El Agente Topo»; «Mi maestro pulpo»; «La hora.»

Cortometraje documental: «Colette»; «Un concierto es una conversación»; «No se divida»; «Barrio del Hambre»; «Una canción de amor para Latasha.»

Película internacional: «Quo Vadis, Aida?», Bosnia y Herzegovina; «Otra Ronda», Dinamarca; «Días mejores», Hong Kong; «Colectivo», Rumania; «El hombre que vendió su piel», Túnez.

Sonido: «Galgo»; «Mank»; «Noticias del Mundo»; «Alma»; «Sonido del metal.»

Diseño de producción: «El Padre»; «El fondo negro de Ma Rainey»; «Mank»; «Noticias del Mundo»; «Tenet.»

Edición de películas: «El Padre»; «Nomadland»; «Joven prometedora»; «Sonido del metal»; «El juicio del Chicago 7.»

Maquillaje y peluquería: «Emma»; «Hillbilly Elegy»; «El fondo negro de Ma Rainey»; «Mank»; «Pinocho.»

Efectos visuales: «Amor y monstruos»; «El cielo de medianoche»; «Mulan»; «El Único Iván»; «Tenet.»