Lady Gaga anuncia el lanzamiento en marzo de su nuevo álbum ‘Mayhem’

Esperemos algo de caos esta primavera, cortesía de Lady Gaga.

La compositora y actriz ganadora de un Grammy lanzará su séptimo álbum de estudio el 7 de marzo, que, según los materiales de prensa, explorará “temas de caos y transformación”. El álbum de 14 canciones se titulará “Mayhem”.

El álbum seguirá a «Harlequin» del año pasado, un álbum complementario de la película «Joker: Folie à Deux» que se estancó en el puesto número 20 del Billboard 200. Dos de los primeros sencillos de «Mayhem» han tenido un buen desempeño: «Disease» llegó al puesto número 27 del Billboard Hot 100 y «Die With a Smile», una colaboración con Bruno Mars, pasó tres semanas en el puesto número 1.

“Probablemente, en lo personal, esta es la sensación de mayor claridad que he tenido en casi una década. Me siento más en forma con esta música que en mucho tiempo”, dijo a The Associated Press el año pasado. “Cuando te sientes despejada, saludable y feliz, siento que es cuando tu arte realmente puede volar”.

Según el anuncio, “’Mayhem’ reinventa su sonido inicial con un enfoque caleidoscópico que se nutre de su amplia biblioteca musical y al mismo tiempo adopta una perspectiva artística fresca y audaz”.

Lady Gaga estrenará el tercer sencillo y el video musical que lo acompaña de “Mayhem” el domingo, que se emitirá durante una pausa comercial en los Premios Grammy.

También está previsto que se una a artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks y Joni Mitchell en el evento benéfico FireAid del jueves para las personas y comunidades devastadas por los recientes incendios forestales de Los Ángeles.